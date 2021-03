Hæren og Flyvevåbnet skal have nye chefer

Hæren skal have ny chef. Inden sommerferien vil der i Forsvaret ske en større chefrokade, og det betyder blandt andet, at der skal findes en ny chef for Hærkommandoen og Flyverkommandoen.

Lige nu er Michael A. Lollesgaard Hærkommandoens chef, men han skal overtage rollen som chef for NATO Mission Iraq (NMI), når Per Pugholm Olsens periode udløber.

Også Flyverkommandoen skal have ny chef, oplyser Forsvaret i en pressemeddelelse.

Anders Rex tiltræder som chef for Udviklings- og Planlægningsstaben i Forsvarskommandoen den 1. maj 2021. Han afløser Frank Trojahn der tiltræder som forsvarsattaché i Washington den 1. juni 2021.

Frank Trojahn afløser Martin La Cour-Andersen, der er blevet ansat som chef for Arktisk Kommando den 1. juni 2021