Hæren og flyvevåbnet har fået nye chefer

Hær- og Flyverkommandoen har deres nye chefer på plads.

Gunner Arpe Nielsen udnævnes til chef for Hærkommandoen, mens Jan Dam bliver chef for Flyverkommandoen.

Det skriver Forsvaret på sin hjemmeside.

Både Gunner Arpe Nielsen og Jan Dam forfremmes til generalmajor fra 15. maj.

Det er nye titler og stillinger til topfolk i Forsvaret, som har betydet, at Hær- og Flyverkommandoen manglede nye chefer.

Forsvarschef, general Flemming Lentfer, siger om de to nye kommandochefer:

– Jeg er glad og stolt over at kunne overdrage kommandoen til Gunner som chef for Hærkommandoen og til Jan som chef for Flyverkommandoen.

– Jeg er sikker på, at de to nye chefer vil lægge stor energi i at lede deres nye kommandoer i en tid præget af forandring og udvikling.

– Begge nye chefer bringer en solid faglighed med ind i jobbet, og jeg ser meget frem til, at de kommer til at stå i spidsen for hæren og flyvevåbnet.

Gunner Arpe Nielsen er glad og stolt over forfremmelsen.

– Selv om jeg kender hæren, har jeg stadig brug for at lære hele organisationen mere indgående at kende. Derfor glæder jeg mig også til hurtigst muligt at komme rundt til alle garnisonerne og hilse på stabe og enheder, siger han, mens Jan Dam udtaler:

– Det er med lige dele glæde, stolthed og respekt, at jeg overtager kommandoen over Flyverkommandoen og dermed også et stærkt flyvevåben.

– Essensen af flyvevåbnet er og bliver operationer, og kernen i vore operationer er de mange fagligt dygtige og dedikerede medarbejdere, som brænder for opgaveløsningen, og som samtidigt holde lige så meget af flyvevåbnet, som jeg gør og har gjort i mere end 35 år.

/ritzau/