Forsvarsminister skal i samråd om ISS-sag

Den konservative forsvarsordfører Niels Flemming Hansen melder sig nu i koret af kritikere af den servicekontrakt, der blev indgået mellem ISS og forsvaret i 2018.

Det skriver Fagbladet 3F.

Niels Flemming Hansen har kaldt forsvarsminister Trine Bramsen (S) i samråd om den krasse kritik, der er rejst af både mad, rengøring og arbejdsforhold, efter forsvaret udliciterede alt til rengøringsgiganten ISS. Alene sidste år modtog Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse i alt 6.289 klager fra Forsvarets ansatte over servicen leveret af ISS.

– Jeg er harm over det her. Jeg vil høre ministeren, hvad hun fremadrettet vil gøre for at sikre, at der bliver levet op til de standarder, der skal være, siger Niels Flemming Hansen.

” Det er i virkeligheden udtryk for manglende respekt for vores soldater, som vi stiller vanvittigt høje krav til, – derfor skal disse fundamentale basis vilkår bare være i orden.

Hvis vi i Hæren mener det , når vi taler om fastholdelse, skal disse forhold bringes i orden hurtigst muligt, – og slet ikke om halve eller hele år.” – Chefen for 1. Brigade Henrik Lyhne

Kontrakten mellem ISS og forsvaret er blevet stærkt kritiseret, efter at Facebook-gruppen “Til kamp mod ISS” har fået over 4.000 medlemmer på ganske få uger. Her deler forsvarets ansatte historier om, hvordan rengøringen på landets kaserner er utilstrækkelig, hvordan reparationer ikke bliver fikset, og hvordan maden er uappetitlig.

– Det ser ud som om, at der er nogle uhensigtsmæssigheder i den aftale, der er lavet. Det virker som om, at man skal sende en ansøgning i flere eksemplarer for at få skiftet en elpære. Det kan ikke være rigtigt. Der er nogle ting, som – hvis jeg skal være ærlig – kunne løses ved, at man ansatte en pedel på kasernerne, siger Niels Flemming Hansen.

Over for Fagbladet 3F har en række nuværende og tidligere rengøringsassistenter og kantineansatte i ISS desuden fortalt om, hvordan de går på arbejde med stress og ondt i maven over, at de hverken har tid eller råvarer til at gøre deres arbejde godt nok.

“Det er nærmest trist at være vidne til det serviceniveau, vi oplever i disse år. Vi kan ikke være det bekendt”. – Regimentschef ved Danske artilleriregiment oberst Torben Dixen Møller

Den konservative forsvarsordfører er ikke ene om at kræve politisk handling. Torsdag bad ordførere fra såvel Venstre, Dansk Folkeparti og Enhedslisten ministeren om at reagere på den tiltagende kritik.

Og forsvarsminister Trine Bramsen fastslog da også fredag over for Fagbladet 3F, at hun ikke sidder kritikken overhøring.

– Jeg er allerede gået i gang med at se på, hvad vi kan gøre. Det er bestemt ikke en let opgave, skriver Trine Bramsen i en mail til Fagbladet 3F.

Trine Bramsen skriver også, at hun ikke forventer, “at alt kan være løst i morgen eller om et halvt år.”

– Der er mange bindinger, jeg har overtaget fra min forgænger, skriver hun med henvisning til, at kontrakten blev indgået, da Claus Hjort Frederiksen (V) var forsvarsminister.

Aftalen mellem ISS og Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES) blev indgået i 2017, og ISS overtog pr 1. februar 2018 al servicedrift i dét, der er kaldt danmarkshistoriens største kontrakt om såkaldt “facility management”.

Da ISS vandt kontrakten foran konkurrenten Sodexo var det med et tilbud, der var “markant billigere” og med en målsætning om at spare 30 procent over seks år. Værdien var på 500 millioner kroner årligt – eller tre milliarder kroner i alt, blev det vurderet.

Udlicitering af servicen i forsvaret var indtil 2018 delt op i Øst- og Vestdanmark, hvor ISS fra 2014 stod for service i Vestdanmark, mens virksomheden Forenede Service havde en seksårig kontrakt fra 2012 i Østdanmark. I 2018 blev alt så samlet hos ISS, og kontrakten her løber frem til 2024.