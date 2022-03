Forsvarsbudgettet skal ramme to procent af BNP i 2033

Statsminister Mette Frederiksen (S) oplyser på et pressemøde søndag, at Danmark vil hæve forsvarsudgifterne til to procent af BNP i 2033, som er målsætningen for NATO-landes forsvarsbudget.

De to procent af bnp er en målsætning, som landene i Nato-alliancen aftalte at arbejde hen imod i 2014 i Wales. Danmark har dog endnu ikke indfriet den målsætning.

“Historiske tider kalder på historiske beslutninger. Vi har i dag truffet en stor besutning om Danmarks sikkerhed og vores fælles fremtid“ siger statsminister Mette Frederiksen på pressemødet.

Danmark skal hvert år fra 2024 til at bruge flere penge på forsvarsudgifter, indtil udgifterne i 2033 når to procent af BNP i Danmark.

Det sker som følge af en aftale mellem regeringen, Venstre, De Konservative, Radikale Venstre og SF. Statsministeren kalder det et “nationalt kompromis om dansk sikkerhedspolitik”.

Yderligere vil Danmark afsætte syv milliarder kroner over de næste to år til at styrke forsvaret, diplomati og den humanitære indsats.

– Det her er stort, og det her er et lille lyspunkt i en meget mørk tid, siger Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen under pressemødet.