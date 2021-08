Forsvarets Hercules-fly evakuerer knap 70 personer fra Kabul

Et Hercules-fly har søndag aften hjulpet knap 70 personer ud af Kabul.

Det siger forsvarsminister Trine Bramsen (S) i en udtalelse på Forsvarsministeriets Twitter-profil.

Det er primært personer, der er på den såkaldte danskerliste, der er blevet evakueret søndag aften.

– Tak for den enestående indsats, der ydes af Forsvaret og de øvrige myndigheder, siger forsvarsministeren i udtalelsen.

Lørdag aften lettede et Hercules-fly også fra Kabul. Da var der 80 personer om bord. Det var også primært fra danskerlisten. Trine Bramsen oplyste, at man også hjalp andre europæiske lande.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) oplyste lørdag, at der var omkring 90 personer på danskerlisten, der stadig befandt sig i Afghanistan.

Udenrigsministeriet kan ikke oplyse, hvor mange fra danskerlisten der søndag aften fortsat er i Afghanistan.

Danskerlisten er en liste, man kan tilmelde sig på Udenrigsministeriets hjemmeside. På listen er danske statsborgere eller personer med lovligt ophold i Danmark.

Et evakueringsfly med 131 personer om bord landede i København søndag middag.

Passagererne på det fly var evakuerede, myndighedspersoner og personer, som de danske myndigheder har hjulpet Island og Sverige med at evakuere.

Søndag formiddag sagde Trine Bramsen, at situationen i Kabuls lufthavn er svær, og at timeglasset rinder ud.

Den største udfordring i forhold til evakueringer er at få folk frem til lufthavnen og ind i den.

USA har sat en deadline 31. august for evakueringer fra lufthavnen.

EU’s udenrigschef, Josep Borelli, har dog sagt, at det er “matematisk umuligt” at nå at evakuere alle, inden 31. august.

Trine Bramsen svarer ikke direkte på, om det er realistisk at evakuere alle inden deadline.

– Vi gør alt, hvad der overhovedet står i vores magt, siger hun.

