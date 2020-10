Efter ISS-ballade: Forsvarsminister vil finde en løsning

Der er et problem og “et åbenlyst forbedringspotentiale”, når hverken soldater, forsvarsansatte eller ISS er tilfredse.

Det siger forsvarsminister Trine Bramsen (S) nu, efter at både forsvarsansatte og ISS-ansatte har rejst en kras kritik af både mad, rengøring og arbejdsforhold under forsvarets udlicitering af al service og drift til rengøringsgiganten ISS.

– Jeg er allerede gået i gang med at se på, hvad vi kan gøre. Det er bestemt ikke en let opgave, skriver Trine Bramsen i en mail til Fagbladet 3F.

Fagbladet 3F beskrev torsdag, hvordan forsvarsansatte sidste år sendte 6.289 officielle klager over den service, ISS leverede i forsvaret.

Det er næsten dobbelt så mange, som Forsvarets Ejendomsstyrelse (FES) modtog året før i 2018, da selskabet 1. februar overtog al servicedrift i forsvaret i danmarkshistoriens største kontrakt om såkaldt “facility management”. Samtidig er antallet af uenigheder mellem FES og ISS om, hvordan en opgave skal løses mere end ti-doblet.

En klar indikation af, at der er noget helt galt har det lydt fra flere faglige organisationer i forsvaret, ligesom flere forsvarsordførere vil have ministeren til at reagere.

Kontrakten mellem ISS og Forsvaret er blevet stærkt kritiseret, efter facebook-gruppen “Til kamp mod ISS” har fået over 4.000 medlemmer på få uger. Her deler Forsvarets ansatte historier om klamme toiletter og uappetitlig mad.

Udlicitering af servicen i forsvaret var indtil 2018 delt op i Øst- og Vestdanmark, hvor ISS fra 2014 stod for service i Vestdanmark, mens virksomheden Forenede Service havde en seks-årig kontrakt fra 2012 i Østdanmark.