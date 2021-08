Danmark skruer op for luftindsatsen i Afghanistans nærområde

Der er tirsdag formiddag “yderligere dansk militær flykapacitet” i nærområdet omkring Afghanistan, end der var søndag aften.

Det skriver Forsvarsministeriet på Twitter.

Forsvarsministeriet kan ikke oplyse, hvor mange fly der er i nærområdet.

– Forsvaret fortsætter den operative indsats under meget vanskelige vilkår. Beslutninger truffet over weekenden betyder, at der nu er yderligere dansk militær flykapacitet i nærområdet. Vores fulde fokus er fortsat at gennemføre evakueringer fra Afghanistan, udtaler forsvarsminister Trine Bramsen (S) i tweetet.

Sent søndag aften oplyste Trine Bramsen, at danske militærfly var i området omkring Afghanistan.

Da kunne forsvarsministeren heller ikke oplyse, hvor mange fly der var tale om, eller hvilken type fly det er.