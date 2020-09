Danmark melder sig til at lede Hormuz-mission næste år

Danmark tilbyder at stå i spidsen for den europæiske mission i Hormuzstrædet, Emasoh, fra næste år. Det oplyser udenrigsminister Jeppe Kofod (S).

Emasoh-missionen er en såkaldt observationsmission med otte europæiske lande som deltagere. Missionen har både et diplomatisk ben og et militært ben.

Det diplomatiske ben er allerede under dansk ledelse af Julie Elisabeth Pruzan-Jørgensen, der er Danmarks ambassadør i Libyen.

Samtidig deltager Danmark med en fregat, Ivar Huitfeldt, i den militære del af missionen.

Det er under et besøg på fregatten, at udenrigsministeren oplyser, at missionen efter hans opfattelse har været en succes og er lykkedes med at bidrage til ro og fri sejlads gennem Hormuzstrædet.

– Danmark viser lederskab, og den mission vi har været en del af har været en succes.

– Med den succes i bagagen er vi klar til at stille os til rådighed for lede hele Emasoh, den europæisk ledede maritime-mission, siger Jeppe Kofod.

Missionen har hidtil været fransk-ledet. Udenrigsministeren understreger, at Danmark kun vil stille sig i spidsen for missionen, hvis de andre lande fortsat har appetit på at bidrage.

Den blev født ud af uroligheder i og omkring sejladsen gennem Hormuzstrædet sidste år og i år. Efter amerikanske sanktioner mod Irans olieeksport blev seks olietankere ramt af eksplosioner. USA beskylder Iran for at stå bag.

I juni sidste år skød Iran en amerikansk drone ned over Hormuzstrædet. Ifølge USA befandt den sig over internationalt farvand. Ifølge Iran befandt den sig over iransk territorium.

Derfor gik Danmark, Frankrig, Holland, Tyskland, Belgien, Grækenland, Italien og Portugal sammen om en såkaldt observationsmission i strædet.

Ifølge Jeppe Kofod har missionen været en succes og en klar fordel for danske interesser i området:

– Man skal huske, at vi er verdens femtestørste civile søfartsnation. Der er ikke et hav eller stræde, hvor danske skibe ikke sejler gennem.

– Vi har en grundlæggende interesser i, at fri sejlads forankret i international lov og ret respekteres, siger han.

Hormuzstrædet ligger som en vigtig passage ind til Den Persiske Golf syd for Iran og øst for Saudi-Arabien. Omkring en tredjedel af al verdens olie udskibes herfra.

