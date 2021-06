Bramsen: Ruslands påstand om varselsskud mod briter er falsk

Det bekymrer forsvarsminister Trine Bramsen (S), at Rusland efter hendes vurdering lancerer falske historier om et varselsskud mod et britisk skib i Sortehavet.

Ifølge briterne var Rusland i gang med en skydeøvelse, og et skib afgav i den forbindelse et varselsskud. Men ifølge Rusland blev det affyret mod en britisk destroyer nær øen Krim. Bramsen støtter sig til briternes forklaring.

– Jeg er rigtig bekymret for den adfærd, Rusland har med falske oplysninger eller falske påstande om vores gode allierede. Det betyder, at de kan finde på at komme med samme påstande om Danmark.

– Det er et nyt våben – falske historier – som vi ser, at russerne flittigt gør brug af, og det skal vi være meget opmærksomme på, og der er grund til at bekymre sig om den udvikling, siger hun.

Et russisk fly af typen SU-24-M kastede fire højeksplosive fragmentationsbomber som advarsel til det britiske skib ifølge Rusland. Men det afviser briterne også.

Farvandet, hvor episoden fandt sted, og halvøen Krim blev annekteret af Rusland i 2014 fra Ukraine.

I oktober påstod Rusland, at et britisk skib blev tvunget ud af russisk farvand, hvilket briterne nægtede. I november påstod Rusland at have tvunget et amerikansk skib ud, hvilket amerikanerne benægtede.

Bramsen mener, at “Rusland viser tænder”, og at episoden “understøtter den nye virkelighed, hvor alle midler bliver brugt”.

– Det kan ikke ses anderledes, end at det er et forsøg på at positionere sig og skabe et billede af Rusland som et land, der har en militær magt og er villig til at bruge den, siger forsvarsministeren.

Påstandene sker på et tidspunkt, hvor der er et anspændt forhold mellem Storbritannien og Rusland såvel som Rusland og den transatlantiske forsvarsalliance, Nato.

Siden forgiftningen af en tidligere KGB-agent i London i 2006 og et mordforsøg på en russisk dobbeltagent i 2018 har de diplomatiske forbindelser været flossede.

/ritzau/