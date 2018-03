Danske F-35 har været mere end 20 år undervejs

Frygten for alvorlige støjgener for naboerne betyder, at Forsvarsministeriet har besluttet at ændre på planerne for de nye F-35-kampfly.

Det betyder, at flyene bliver forsinkede i forhold til den oprindelige plan.

Processen med at udvikle F-16-flyets afløser startede for mere end 20 år siden.

* 1997: Danmark går med i industrisamarbejdet omkring udviklingen af Joint Strike Fighter.

* 2005: Forsvarets Materieltjeneste beder flyproducenter om informationer til en konkurrence om at blive Danmarks nye kampfly.

* 2007: Et særligt projektkontor – Projekt Nyt Kampfly – oprettes. Det skal lave en analyse, der skal danne grundlag for politikernes valg af nyt kampfly.

* 2008: Finanskrisen indtræder.

* 2009: Daværende forsvarsminister Søren Gade (V) udskyder i to omgange beslutningen om typevalget til starten af 2010.

* 2010: Ny forsvarsminister Gitte Lillelund Bech (V) lægger beslutningen på is.

* Marts 2013: Kampflykonkurrencen genstartes.

* Foråret 2015: Projekt Nyt Kampflys rapport med beslutningsgrundlaget for typevalget er færdig, men låses inde, mens skiftende forsvarsministre fortsætter med at udskyde den politiske del af processen.

* Maj 2016: Regeringen peger på F-35 som sit bud på Danmarks nye kampfly og anbefaler indkøb af 27.

* 9. juni 2016: Flertal beslutter at købe 27 F-35-fly.

* 14. december 2017: Finansudvalget tiltræder et aktstykke fra Forsvarsministeriet og godkender dermed i første omgang 16,37 milliarder kroner til indkøb af flyene.

* Forsvarsministeriet meddeler, at man af hensyn til naboerne flytter det kompleks, der skal huse kampflyene. Det vil forsinke flyet, så det første F-35-fly først kan ventes at lande i Danmark i 2023 – 26 år efter arbejdet med at finde F-16-flyets afløser blev indledt.

Kilder: Forsvarsministeriet og Ritzau.

