Ny dansk kampenhed: Skal være klar til at kæmpe til fods i alle miljøer

Efter 19 år genopstår det Slesvigske Fodregiment fredag, hvor det får overrakt sin fane af dronning Margrethe på Haderslev Kaserne.

Det genopstående Slesvigske Fodregiment bliver samtidig omdrejningspunktet for opbygningen af en helt ny kampenhed i hæren – en let infanteribataljon, der skal kunne sættes ind med kort varsel både nationalt og internationalt.

– Vi får et regiment, der kan være kapacitetsbærende for en helt ny type enhed – let infanteri i hæren, siger oberst og chef for Slesvigske Fodregiment Lars Mouritsen.

– De skal kunne leve af deres rygsæk. Det skal være klar til at kæmpe til fods i alle miljøer.

Den nye bataljon skal løse opgaver, der ligger mellem dem som specialoperationsstyrkerne har, og dem som traditionelle hærstyrker har.

Soldaterne skal kunne indsættes ved hjælp af for eksempel Hercules-transportfly, helikoptere og patruljefartøjer.

Den lette infanteribataljon er særligt egnet til hurtigt beredskab til lands, til vands og i luften, fortæller Lars Mouritsen. Og soldaterne skal kunne noget særligt.

– Det medfører naturligt et større fysisk krav til den enkelte soldat, end der generelt set er i hæren på nuværende tidspunkt, siger obersten.

Efter planen skal den nye bataljon efter fem år tælle cirka 500 soldater. På nuværende tidspunkt er bataljonsstaben på plads.

Til august kommer de første værnepligtige og gennemfører deres basisuddannelse. Det danner afsæt for opbygningen af det første kompagni.

Sideløbende udvikles finskyttesektionen, oplyser Forsvaret. Fuldt opbygget vil bataljonen have et stabskompagni, tre infanterikompagnier og et uddannelseskompagni med værnepligtige.

Med genoprettelsen af regimentet i Haderslev går hæren fra tre til fire kamptropsregimenter.

/ritzau/