Forsvaret køber 15 nye kampvognstransportere

Forsvaret udvider flåden af tung transport i form af kampvognstransportere med 15 nye trailere til Leopard-kampvogne. Ordren er afgivet gennem Scania hos hollandske Broshuis, med levering allerede her i 2026.

Enhederne er af typen HET8 (Heavy Equipment Trailer). Scania leverer trækkerne, Broshuis trailerne.

Med en egenvægt på 26 tons og en lastekapacitet på 84-89 tons kan en fuldt udrustet Leopard 2 læsses uden problemer.

Købet bygger oven på 49 trailere (forskellige typer) anskaffet i 2019 gennem samme partnerskab og bringer flåden op på 64 enheder.

Det styrker Hærens evne til at omgruppere tungt materiel — en kapacitet med fornyet vægt under et højere øvelsestempo på NATO’s østlige flanke.



