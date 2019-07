Danmark kan blive trukket ind i konflikten i Den Persiske Golf

Danmark har allerede fået eller vil modtage en amerikansk anmodning om at sende militære styrker til Den Persiske Golf for at deltage i den internationale flådestyrke, som skal beskytte skibstrafikken mod iransk indblanding. Det vurderer flere eksperter over for Information.

Iranske skibe har i en stribe tilfælde forsøgt at stoppe skibe i det internationale farvand og har i mindst ét tilfælde indtaget og beslaglagt et britisk skib.



Hverken Forsvarsministeriet eller Udenrigsministeriet vil be- eller afkræfte, om Danmark har modtaget en officiel anmodning fra USA, men regeringerne i både Holland og Norge har bekræftet, at de har modtaget en sådan.



»Hvis Norge og Holland har fået en anmodning, så har vi også. Eller også får vi det,« siger Henrik Ø. Breitenbauch, leder af Center for Militære Studier på Københavns Universitet til Information.



»Set fra Pentagon (USA’s forsvarsministerium, red.) er det samme gruppe lande. Det er lande, som er velhavende, har rimeligt tidssvarende maritime kapaciteter og politisk vilje til at bruge dem i NATO-sammenhæng, også uden for NATO’s territorier.«



Henrik Ø. Breitenbauch bakkes op af bl.a. Lars Bangert Struwe, der er generalsekretær i tænketanken Atlantsammenslutningen og tidligere rådgiver i Forsvarsministeriet.



»Flere ting gør sig gældende: Hver eneste gang, USA har bedt om det, har Danmark stillet op. Derfor er det naturligt, at amerikanerne spørger Danmark, også fordi vi har skibe, der lige har været på øvelse med amerikanerne. Det andet er Danmarks position som søfartsnation: Et stræde som Hormuz skal være frit, ligesom Øresund er det. Derfor er dansk erhvervspolitik også sikkerhedspolitik,« siger Lars Bangert Struwe.



Samme vurdering kommer fra lektor på Aalborg Universitet, Søren Schmidt.



»Jeg tror helt bestemt, at USA har spurgt Danmark om det,« siger han.

Ifølge en plan, USA præsenterede for sine allierede 9. juli, vil amerikanerne lede missionen og stå for efterretninger og overvågning.

Under amerikansk ledelse skal krigsskibe fra en koalition af lande patruljere havet omkring Hormuzstrædet. Og de enkelte landes krigsskibe skal eskortere skibe, der er indregistreret i de pågældende lande.



USA’s fungerende forsvarsminister, Mark T. Esper, forsøgte allerede under et NATO-møde i Bruxelles i slutningen af juli at få alliancens europæiske medlemslande til at deltage i en mission.

USA’s forsvarsministerium vil ikke bekræfte, at man har sendt en anmodning til Danmark. Det amerikanske udenrigsministerium er ikke vendt tilbage efter Informations henvendelse.