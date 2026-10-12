Weibel vinder stor kontrakt på radarer til den amerikanske hær

Den danske radarproducent Weibel Scientific skal levere seks C-bånds instrumenteringsradarer til den amerikanske hær. Radarerne skal indgå i et program, der skal modernisere hærens faciliteter til test og evaluering af forsvarssystemer.

Kontrakten er tildelt under den amerikanske hærs Range Radar Replacement Program (RRRP), Block III.

De seks radarer er af typen MRR-LP og opererer i C-båndet*. De skal supplere den amerikanske hærs eksisterende portefølje af Weibel-radarer, som hidtil har været baseret på X-båndssystemer.

Skal understøtte test af forsvarssystemer

Instrumenteringsradarer bruges til at indsamle præcise måledata om objekters bevægelser. I den amerikanske hærs program skal radarerne understøtte test og evaluering af både nuværende og fremtidige forsvarssystemer.

Ifølge Weibel skal de nye C-båndsradarer give større fleksibilitet i brugen af radiofrekvenser og kunne understøtte ældre C-båndstranspondere. Det skal gøre det muligt at anvende systemerne i forskellige testmiljøer.

Kontrakten bygger videre på Weibels erfaring med instrumenteringsradarer til militære testområder. Virksomheden fremhæver især sin teknologi inden for digital stråleformning, målfølgning og signalbehandling.

Weibel oplyser ikke i pressemeddelelsen, hvad kontrakten er værd, eller hvornår de seks radarer skal leveres. Men ifølge TV2s oplysninger er der tale om en kontrakt til en værdi på 534 millioner kroner for seks radarer.

*) C-bånd henviser til radarens frekvensområde, mens instrumenteringsradar beskriver dens funktion som måleudstyr – eksempelvis ved afprøvning af missiler og andre forsvarssystemer.