Weibel vinder historisk kontrakt på radarer til Polens droneforsvar

Den danske radarproducent Weibel Scientific skal levere XENTA-M5-radarsystemer til Polens SAN-program for anti-droneforsvar.

Kontrakten på 84 millioner euro (cirka 625 millioner kroner) er den største ordre i Weibels historie og repræsenterer en milepæl for den danske radarvirksomhed.

Radarerne skal detektere, spore og klassificere luftmål fra små, lavtflyvende droner til fly og levere data til det samlede forsvarssystems kommando- og kontrolarkitektur.

Aftalen understreger den voksende efterspørgsel efter sensorer, der kan indgå i et integreret forsvar mod droner.

Men teknologien er kun én del af opgaven. Integration, produktion og levering bliver afgørende for, hvornår kapaciteten kan omsættes til operativ effekt.