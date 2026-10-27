Weibel vinder historisk kontrakt på radarer til Polens droneforsvar

updated

XENTA-M5, Weibel
XENTA-M5, Weibel

Den danske radarproducent Weibel Scientific skal levere XENTA-M5-radarsystemer til Polens SAN-program for anti-droneforsvar.

Kontrakten på 84 millioner euro (cirka 625 millioner kroner) er den største ordre i Weibels historie og repræsenterer en milepæl for den danske radarvirksomhed.

LÆS OGSÅ :  Weibel vinder stor kontrakt på radarer til den amerikanske hær
XENTA-M5
XENTA-M5

Radarerne skal detektere, spore og klassificere luftmål fra små, lavtflyvende droner til fly og levere data til det samlede forsvarssystems kommando- og kontrolarkitektur.

Aftalen understreger den voksende efterspørgsel efter sensorer, der kan indgå i et integreret forsvar mod droner.

Men teknologien er kun én del af opgaven. Integration, produktion og levering bliver afgørende for, hvornår kapaciteten kan omsættes til operativ effekt.

Abonnér
Giv besked om

0 Comments
Ældste
Nyeste Flest stemte