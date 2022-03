Fortsættelsen til 80er-klassikeren ‘Top Gun’ er lige om hjørnet.

Oprindelig var ‘Top Gun 2: Maverick‘ sat til premiere i juni 2020, men det satte corona en stopper for. Her næsten 2 år senere kommer den endelig på plakaten, og der er nu udgivet det de kalder for den endelige (final) trailer for filmen.

Tom Cruise spiller igen piloten Pete “Maverick” Mitchell, der denne gang skal træne nogle unge piloter i en tid, hvor ubemandede droner bliver mere og mere almindelige. Maverick tager den unge Bradley, søn af hans gamle partner Goose, under sine vinger.

‘Top Gun 2: Maverick’ kommer i de danske biografer d. 26. maj 2022.