Thales skal levere midlertidig radar til Færøerne

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) har indgået en aftale med Thales om levering og opsætning af en midlertidig radar på Færøerne.

Radaren skal sikre fortsat overvågning af luftrummet, mens den eksisterende civile radar tages ned som led i forberedelserne til en ny radar.

Den midlertidige radar skal opstilles ved Sornfelli på Færøerne. Ifølge FMI skal installationen sikre, at overvågningen af luftrummet kan fortsætte uden afbrydelser i den civile lufttrafik.

Radaren bliver en del af den samlede luftnavigationstjeneste for al lufttrafik over Færøerne. FMI samarbejder med Naviair og AVIANS om integration og drift af løsningen.

Skal være klar inden årets udgang

Opsætningen forventes hurtigt gennemført på under seks måneder. Planen er, at den midlertidige radar sættes i drift i slutningen af 2026.

Den skal være i brug, indtil en ny permanent civil radar er etableret. Den midlertidige løsning skal dermed sikre kontinuitet i overvågningen, mens den eksisterende kapacitet moderniseres.

Aftalen med Thales er altså en midlertidig løsning, der skal bygge bro mellem den eksisterende radar og den kommende permanente kapacitet. Den skal sikre, at moderniseringen kan gennemføres uden at afbryde overvågningen af luftrummet.