Rekordmange kvinder melder sig til Den Kongelige Livgarde

Blandt de knap 400 nye rekrutter, som er begyndt i Livgarden i august, er rekordmange kvinder.

I alt har 37 kvinder meldt sig til opgaven med blandt andet at gå vagt ved de kongelige slotte og palæer.

Det er en stor stigning fra blot tre kvinder på augustholdet i 2017, oplyser Forsvarsministeriet.

Forsvarsminister Trine Bramsen (S), der onsdag besøger de nye rekrutter, kalder det en glædelig udvikling.

– Når der er begge køn, skaber det en bedre dynamik, og det har en positiv effekt på opgaveløsningen, siger hun.

Der er i alt indkaldt 394 personer til start i Livgarden i august i år.

Der kan være forskellige årsager til, at enkelte ikke ender med at gennemføre de otte måneders værnepligt. Forsvarsministeriet regner dog med, at det er tæt på samme antal, som også ender med at afslutte forløbet.

I august 2017 var der tre kvinder blandt 300 værnepligtige. Ud af de i alt 894 personer, som var indkaldt til Livgarden med start i april, august og december det år, var 1,8 procent kvinder.

Sidste år udgjorde kvinder 6,1 procent af de i alt 1140 personer, som blev indkaldt til værnepligt i Livgarden.

En forklaring på stigningen ligger Trine Bramsen ikke inde med.

– Men mit bedste bud er, at der er en bredere forståelse af den sikkerhedspolitiske dagsorden, og at vi er lykkedes med at få dygtige kvindelige forbilleder.

Forsvarsministeren har ikke et bestemt mål for fordelingen af mænd og kvinder. Bare andelen bliver ved med at stige, lyder det.

Forsvaret har de senere år gjort forskellige ting for at udjævne forskellene mellem mænd og kvinder.

I 2018 blev højdekravet for kvindelige gardere eksempelvis nedjusteret fra 175 til 169 centimeter efter en henvendelse fra Institut for Menneskerettigheder.

Mange kvinder stopper før tid

Et større frafald blandt værnepligtige kvinder er dog fortsat et problem.

Mens kvinder tjener under de samme vilkår som mændene, kan de til gengæld vælge at sige op midt i tjenesten.

Men det vil Trine Bramsen gøre op med.

– Det er et ønske fra Værnepligtsrådet og fra ledelsen i Forsvaret at have samme vilkår for mænd og kvinder, når det handler om, at hvis man er kommet ind og er blevet en del af værnepligten, så skal man også blive der, mens den står på.

– Det kommer jeg til at tage op politisk i efteråret, lyder det.

/ritzau/