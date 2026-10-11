Regeringen vil afsætte ekstra en milliard kroner årligt til totalberedskabet

Regeringen vil afsætte en ny, årlig ramme på én milliard kroner fra 2027 til at styrke Danmarks samfundssikkerhed og beredskab. Forslaget indgår i regeringens finanslovsforslag for 2027, som blev præsenteret den 9. oktober.

Midlerne skal bidrage til at udvikle det danske totalberedskab. Målet er at skabe et mere robust og sammenhængende beredskab, hvor myndigheder, virksomheder, borgere og civilsamfund arbejder sammen om at forebygge og håndtere kriser.

Første midler er allerede disponeret

Ikke hele rammen er fordelt. Regeringen udmønter dog allerede nu penge til en række konkrete formål:

Robustgørende tiltag, som ikke er specificeret nærmere

En pandemigaranti

Videreførelse af kritiske dele af Aftale om beredskabsområdet i 2027

Fremtidig drift af de statslige alarmcentraler

Tilsyn som følge af cyberrobusthedsforordningen (CRA)

Varig drift af det mobilbaserede varslingssystem S!RENEN i Grønland

Det fremgår ikke af ministeriets udmelding, hvor stor en del af milliardbeløbet der skal gå til de enkelte områder, eller hvilke konkrete nye kapaciteter der skal etableres.

For Forsvaret og de øvrige beredskabsaktører bliver det derfor relevant at følge, hvordan den nye ramme skal understøtte samarbejdet mellem det militære og civile beredskab.