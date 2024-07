Regeringen: Danskerne skal forberede sig på kriser

Sverige og Norge har gjort det i lang tid. Nu kommer regeringen med en anbefaling danskerne: I skal forberede sig på kriser og kunne klare jer selv i 3 døgn.

Danmark, et af verdens mest sikre og digitaliserede lande, står over for øgede trusler fra både naturkatastrofer, digitale og menneskeskabte hændelser, lyder det fra Forsvarsminister Troels Lund Poulsen og Beredskabsstyrelsens direktør, Laila Reenberg på et pressemøde tidligere i dag.

For at imødekomme disse udfordringer opfordrer Beredskabsstyrelsen nu alle danskere til at være bedre forberedt på krisesituationer.

Tre døgns selvhjulpenhed

I en ny publikation understreger Beredskabsstyrelsen vigtigheden af, at hver husstand skal kunne klare sig selv i mindst tre døgn i tilfælde af en krise. Ved at være selvforsynende i denne periode kan myndighederne fokusere deres indsats på at hjælpe de mest sårbare og arbejde på at normalisere situationen.

Sådan forbereder du dig

Styrelsen lister en række praktiske råd for at hjælpe borgerne med at blive bedre rustet til kriser. Helt konkret skriver de:

Drikkevand: Hav 3 liter vand pr. person pr. døgn. Vandet kan opbevares i kølige og mørke omgivelser i flasker.

Mad: Sørg for at have mad til tre døgn, som kan holde sig uden køling og ikke kræver tilberedning, såsom konserves og knækbrød.

Medicin og Førstehjælp: Hav nødvendig medicin og en førstehjælpskasse klar.

Hygiejne: Vær forsynet med toiletpapir, hånddesinfektion og andre nødvendige hygiejneartikler.

Varme: Hav tæpper, dyner og varmt tøj klar til brug.

Kommunikation: En batteridrevet FM-radio kan være essentiel for at modtage vigtige informationer, hvis andre kommunikationsmidler svigter.

Hvis du kan klare dig selv i tre døgn, kan myndighederne fokusere på at hjælpe de mest udsatte og normalisere situationen.

Særlige behov og lokalsamfundets rolle

Derudover opfordrer styrelsen til at tage hensyn til særlige behov i husstanden, som småbørn, ældre eller syge, og til at være opmærksom på naboer og venner, der kan have brug for hjælp. Samarbejde og gensidig hjælp i lokalsamfundet kan gøre en stor forskel i krisetider.

Varsling og alarmering

I tilfælde af akutte kriser vil myndighederne anvende sirener og beredskabsmeddelelser for at advare befolkningen. Det er vigtigt at følge disse advarsler nøje og søge yderligere information via DR eller TV 2.

Forebyggelse af desinformation

Beredskabsstyrelsen understreger også vigtigheden af at dele bekræftede oplysninger og være opmærksom på at forhindre spredning af rygter og misinformation under en krise. Følg altid officielle kilder før du deler information.