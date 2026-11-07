Oberst Michael Orup Petersen er ny chef for Trænregimentet

Oberst Michael Orup Petersen har overtaget kommandoen over Trænregimentet, Hærens største regiment.

Chefskiftet blev markeret den 3. november ved en parade, hvor regimentets fane blev overdraget til den nye regimentschef.

Michael Orup Petersen overtager ledelsen af et regiment med hovedkvarter i Nørresundby og enheder fordelt i forskellige dele af landet, herunder Vordingborg.

Trænregimentet har ansvaret for Hærens militærpoliti samt taktisk og operativ logistik. Regimentet spiller dermed en central rolle i understøttelsen af Hærens enheder og opbygningen af 1. Brigade.

I sin tiltrædelsestale fremhævede den nye regimentschef faglighed, samarbejde og handlefrihed som centrale elementer i regimentets fortsatte udvikling.