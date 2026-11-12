Nordiske lande tager første skridt mod ny forsvarsaftale

Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island vil styrke det nordiske forsvarssamarbejde. De fem lande er blevet enige om at igangsætte arbejdet med en mulig ny forsvarsaftale, der skal gøre det lettere for deres militære styrker at operere sammen på tværs af landegrænser.

Beslutningen blev truffet torsdag den 12. november under et møde mellem de nordiske forsvarsministre i Oslo. Mødet fandt sted i regi af NORDEFCO, hvor Norge har formandskabet i 2026.

Ambitionen er at skabe rammerne for et tættere integreret militært samarbejde, så nordiske styrker mere smidigt kan gennemføre fælles operationer, øvelser og militære bevægelser mellem landene.

Nordisk forsvarssamarbejde skal styrke NATO

Med Finlands og Sveriges optagelse i NATO er alle fem nordiske lande nu medlemmer af alliancen. Det har ændret forudsætningerne for det militære samarbejde i regionen.

Siden december 2025 har samtlige nordiske lande været tilknyttet samme regionale NATO-hovedkvarter. Samtidig er der etableret regionale kommandostrukturer, herunder NATO’s luftoperationscenter CAOC i Bodø, som planlægger og leder luftoperationer i Norden.

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Det nordiske forsvarssamarbejde gennem NORDEFCO har eksisteret siden 2009, men har fået større operativ betydning i takt med de ændrede sikkerhedspolitiske forhold.

Den mulige forsvarsaftale skal bygge videre på dette samarbejde og supplere NATO’s eksisterende forsvarsplanlægning.

For de nordiske forsvar vil en tættere integration kunne få betydning for, hvordan styrker uddannes, øver og indsættes sammen. Det gælder blandt andet mulighederne for at flytte personel og materiel mellem landene samt koordinere militære aktiviteter i regionen.

Der er dog endnu ikke indgået nogen ny forsvarsaftale. Forsvarsministrene har alene besluttet at igangsætte arbejdet med at udforme en mulig aftale.

Det konkrete indhold, eventuelle forpligtelser og en tidsplan for arbejdet er endnu ikke offentliggjort.

Kilder: Forsvarsministeriet, 12. november 2026 · Norges forsvarsministerium, 12. november 2026