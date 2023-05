Hjemmeværnet får nye patruljefly

Tirsdag 25. april underskrev Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) en 8-årig leasingkontrakt med det schweiziske firma Zimex Aviation Ltd. på to nye patruljefly til Hjemmeværnet (HJV). De nye fly er af typen De Havilland Canada – Twin Otter (DHC-6-300).

De nye fly skal tage over efter Hjemmeværnets to leasede Britten-Normann Defender-fly, som har været i luften i næsten otte år og fløjet over 6.800 timer. Flyene er en del af Eskadrille 270 i Flyverhjemmeværnet og har haft frivillige soldater som besætning. De har hjulpet Forsvaret, Politiet og andre myndigheder med utallige opgaver, herunder overvågning, eftersøgninger, olieudslip og brande. De har også fløjet på internationale missioner for Frontex i Spanien, Italien og Grækenland. Flyene er i det daglige stationeret i Roskilde og Aalborg.

“Vi er rigtig glade for, at FMI og politikerne har vist os den tillid, og har set at vi løser opgaver for forskellige myndigheder i samfundet og derfor vil lægge økonomi i en kapacitet, der en endnu bedre end den, vi allerede har. Det betyder meget for engagementet for de frivillige soldater, at de bliver mødt af den tillid, og det vil vi i eskadrillen gøre det bedste for at give tilbage,” fortæller eskadrillechef for Hjemmeværnseskadrille 270, Michael Nielsen med flyvernavnet DOC. ​

De nye fly vil opleves som en forbedring i forhold til de gamle, da de er udstyret med en topmoderne kamera- og sensorudstyr, så man fra luften vil kunne afsøge langt større områder, hvilket betyder, at eksempelvis en eftersøgning efter forsvundne personer kan blive endnu mere effektiv. De er ligeledes udstyret med en opdateret Mission Planning og rapporterings-mulighed, som bl.a. betyder, at flyene vil være sværere at opdage under udførelse af visse missioner, at behovene for længerevarende operationer over hav er imødekommet, og at der er en forbedret Single Engine performance i tilfælde af nødsituationer. Hjemmeværnets erfaringer fra deltagelse i længerevarende missioner som fx FRONTEX er ligeledes medtaget. Derudover er Twin Otter flyene forberedt til at kunne anvende fremtidige klimavenlige brændstof typer.

”Hjemmeværnets fly har vist sig at være en efterspurgt og vigtig kapacitet. Jeg er meget tilfreds med, at der nu er indgået aftale om at lease disse to Twin Otter fly, og jeg ser frem til at modtage dem. Flyenes mange dokumenterede kvaliteter kombineret med den moderne sensorpakke betyder, at Hjemmeværnet vil være i stand til at yde en endnu mere kvalificeret støtte til Forsvaret, Politiet og andre myndigheder i beredskabet. Tilgangen af de nye fly er et stærkt signal til både de frivillige soldater, der betjener flyet, og til de myndigheder, som flykapaciteten også fremover skal støtte,” udtaler chefen for Hjemmeværnet, generalmajor Jens Garly.

De nye fly forventes leveret til Hjemmeværnet i 2024.

Kilde: HJV, Pressemeddelelse