High-cut bliver ny standardhjelm i Forsvaret

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Galvion - M/20 HIGH CUT
Galvion - M/20 HIGH CUT. Foto FMI

Forsvaret er i gang med at udskifte den nuværende standardhjelm med en ny high-cut-model fra den canadiske producent Galvion. Over 40.000 hjelme er indkøbt, og omkring halvdelen er allerede ankommet til Danmark.

De første hjelme blev leveret i 2025, og udleveringen til soldater i Forsvaret og Hjemmeværnet er i gang. Det oplyser Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI).

Den nye hjelm kaldet M/20 HIGH CUT, skal gradvist afløse den eksisterende M/20 MID-CUT-hjelm.

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M/20 High-cut er skåret højere op ved ørerne og giver derfor mere plads til høreværn og headset. Samtidig kan natbriller, hjelmlygter, batteripakker og andet udstyr monteres på hjelmens skinner og beslag. Dermed bliver hjelm og udstyr i højere grad tænkt som ét samlet system, hvor pasform, funktion og vægtfordeling skal fungere sammen.

Galvion - M/20 HIGH CUT. Foto FMI
Galvion – M/20 HIGH CUT. Foto FMI

Selvom mange soldater allerede har fået den nye hjelm, er den endnu ikke tilgængelig for alle.

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Efterspørgslen har betydet, at soldater flere steder har forsøgt at få hjelmen udleveret uden held. Det skyldes blandt andet, at udskiftningen sker efter en prioriteret udrulningsplan og ikke ved individuel ombytning på depotet.

Forsvarskommandoen og Hjemmeværnskommandoen fastlægger prioriteringen sammen med FMI, mens yderligere leverancer fortsætter.

FMI understreger samtidig, at den eksisterende mid-cut-hjelm fortsat yder moderne ballistisk beskyttelse.

Rail - M/20 HIGH CUT
Rail – M/20 HIGH CUT. Foto: FMI

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