Her er Forsvarets nye uniformer – Nordic Combat Uniform

SE VIDEO NEDERST

Danmark, Sverige, Norge og Finland har i dag underskrevet en kontrakt om nyt fælles nordisk uniformssystem kaldet: Nordic Combat Uniform system (NCU).

Der var i alt 16 tilbudsgivere som var interesseret i at medvirke i udbuddet. Det blev reduceret til 6 og herfra gik 4 videre til ‘finalen’.

Alle fire nordiske lande får samme design, men hvert land beholder deres eget nuværende sløringsmønster.

Prisen på kontrakten lyder på 425 millioner euro over en 7 årig periode. Den er faldet til den norske virksomhed Oskar Pedersen A/S, der som konsortium der indeholder disse virksomheder/ producenter:

Siamidis , uniformer (Grækenland🇬🇷)

, uniformer (Grækenland🇬🇷) W.L Gore & Associates GmbH , membran og textil (Tyskland🇩🇪)

, membran og textil (Tyskland🇩🇪) Aclima , undertøj (Norge🇳🇴)

, undertøj (Norge🇳🇴) Woolpower, mellem mundering (Sverige🇸🇪)

Desuden en række mindre underleverandører.

(Fotos viser uniformen i neutrale farver. Danmark får leveret i MTS sløringsmønster)

Systemet består af disse konfigurationer (se video nederst):

Kampuniform

Vinter

Ørken

Jungle

Standardudlevering indeholder:

Underbukser

Underbukser T-shirt

T-shirt Sports-BH

Sports-BH Langt mesh-uldundertøj (mellembeklædning, let)

Langt mesh-uldundertøj (mellembeklædning, let) Mellembeklædning, mellem

Mellembeklædning, mellem Kampskjorte, let

Kampskjorte, let Kampjakke, let

Kampjakke, let Kampbukser, let

Kampbukser, let Kampskjorte, svær

Kampskjorte, svær Kampjakke, svær

Kampjakke, svær Kambukser, svær

Kambukser, svær Vinterovertræksjakke

Vinterovertræksjakke Vinterovertræksbukser

Vinterovertræksbukser Regnjakke

Regnjakke Regnbukser

Derudover ”Cold add on-sæt” til udlevering i ekstreme kuldeforhold

Ekstra varm uldtrøje

Ekstra varm uldtrøje Ekstra varm vinterjakke.

Ekstra varm vinterjakke. Ekstra varme vinterbukser

Ekstra varme vinterbukser Overtræksjakke i vintersløring

Overtræksjakke i vintersløring Overtræksbukser i vintersløring

Beklædning til hovedet, hænder og fødder er ikke en del af indkøbet / NCU systemet.

Alle fire nordiske lande får samme design, men hvert land beholder deres eget nuværende sløringsmønster.

I dag er kontrakten med Oskar Pedersen A/S underskrevet og om 60 dage kan den første ordre placeres.

Samtidig med underskrivelsen af selve kontrakten, skrives der samtidig historie i NORDEFCO. For det er første gang, at det er lykkedes de skandinaviske lande i rammen af NORDEFCO, at gennemføre et så stort fælles indkøbsprojekt.

Lande-rækkefølge for udrulning af NCU er: Finland, Danmark, Sverige og til sidst Norge.

Den endelige plan, i forhold til selve overgangen, i Danmark er endnu ikke fastlagt. Det er Forsvarskommandoen der prioriterer hvilke værn / enheder som får først.

Men det er planen at Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet, Beredskabsstyrelsen og Hjemmeværnet over tid skal have det nye uniformssystem.

Video

Vi har lavet et baggrundsinterview med Major, Kasper Riis. Han har været med siden projektets start i 2016, som chef for Kapacitetscenter Udrustning ved Forsvarsministeriets Materiel- og indkøbsstyrelse.