Nye Saab-systemer skal træne Hæren mod dronetrusler

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) har indgået en ny aftale med svenske Saab om yderligere drone simuleringskapacitet til Hæren. Ordren er på 350 millioner svenske kroner og skal blandt andet gøre det muligt at inddrage droner og langtrækkende våbenvirkning i øvelser med bl.a CV90-infanterikampkøretøjer.

Saab skal levere udstyret i perioden 2026-2028. Det drejer sig om en udvidelse af Hærens eksisterende simuleringskapacitet – ikke et indkøb af nye kampkøretøjer.

Hærens kamptræning skal afspejle nye trusler

En central del af kontrakten er Saabs Instrumented Laser Duel System (I-LDS) til CV90. Systemet udvides med muligheder for at træne scenarier med droner og våbenvirkning mod mål, som ikke er inden for direkte sigtelinje.

I-LDS kombinerer lasersimulatorer, sensorer og positionsdata, så øvelsesledelsen kan følge enhedernes bevægelser og registrere simulerede træffere. Via øvelseskontrollen, ExCon, kan der blandt andet indlægges artilleri, minefelter og andre trusler, uden at disse nødvendigvis skal anvendes fysisk i terrænet.

Det giver mulighed for at øve taktiske beslutninger og samarbejde mellem enheder under mere komplekse forhold. Samtidig kan hændelsesforløbet gennemgås efter øvelsen, så besætninger og førere får konkret feedback på deres dispositioner.

Den nye bestilling følger en større aftale fra juni 2025, hvor Danmark købte Saabs Combat Training Centre-løsning for 680 millioner svenske kroner. Aftalen omfattede materiel til soldater og køretøjer, kommunikationsudstyr og øvelseskontrol samt træningsstøtte på fire udpegede lokaliteter.

FMI har tidligere oplyst, at det nye kampsimulationssystem skal kunne anvendes til øvelser på bataljonsniveau med op til 1.000 soldater og tilhørende køretøjer.

Udvidelsen falder samtidig med Hærens planlagte udskiftning af CV90-flåden. Danmark har bestilt 159 nye infanterikampkøretøjer med forventede leverancer fra 2027 til 2030.

For Hærens enheder betyder anskaffelsen, at dronetrusler og langtrækkende våbenvirkning i højere grad kan indgå som en del af den samlede taktiske øvelse – frem for at blive trænet som isolerede elementer.

Det er især relevant for samvirket mellem infanteri, pansrede enheder og støttefunktioner, hvor trusler kan optræde på flere afstande og fra forskellige retninger.