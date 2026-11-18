2026 var året hvor GORE-TEX kunne fejre 50 år. Teknologien, som mange forbinder med vandtætte outdoorjakker og støvler, spiller også en vigtig rolle i udviklingen af moderne militær beklædning. GORE-TEX indgår blandt andet i det nordiske uniformssystem Nordic Combat Uniform (NCU), og virksomheden udvikler materialer, der skal beskytte soldater mod kulde, regn og flammer.

Krigeren.dk har besøgt Gores test- og udviklingsfaciliteter i Tyskland og talt med Andreas Eckert om 50 års teknologisk udvikling, de omfattende kvalitetskrav, erfaringerne fra krigen i Ukraine og fremtidens militære beklædning set med Gore-briller på.

Historien om GORE-TEX begyndte i 1976, da det første forbrugerprodukt med teknologien kom på markedet. Overraskende nok var det ikke en regnjakke, men et telt. Det amerikanske firma Early Winters lancerede teltet Light Dimension, som anvendte den dengang nye vandtætte og åndbare teknologi.

Siden fandt GORE-TEX vej til jakker, støvler, handsker og en lang række andre produkter. I dag er brandet så kendt, at navnet for mange nærmest er blevet synonymt med vandtætte og åndbare membraner. Lidt som Velcro er blevet synonymt med burrebånd.

Men GORE-TEX handler ikke kun om regnjakker og vandrestøvler. Virksomhedens teknologier anvendes også i beklædning til brandfolk, politi og militært personel, hvor kravene til beskyttelse, komfort og slidstyrke kan være afgørende.

En af dem, der arbejder med netop den del af forretningen, er Andreas Eckert. Han har været hos W. L. Gore & Associates i mere end 26 år og har i dag det globale ansvar for virksomhedens marked for materialer til militær beklædning.

Fra vandreture til militære operationer

Gore fremstiller ikke nødvendigvis den færdige jakke eller uniform. Virksomheden udvikler blandt andet membraner og laminater, som andre producenter anvender til at fremstille beklædning og udstyr.

Et laminat består af flere materialelag, der er samlet for at give bestemte egenskaber. Det kan eksempelvis være en membran kombineret med tekstiler, som tilsammen skal gøre en jakke vandtæt, vindtæt og åndbar.

Men det hele starter med en grundlæggende forståelse for behovet.

– Vi skal forstå, hvad slutbrugeren har behov for. Skal tøjet beskytte en bjergbestiger mod kulde, eller skal det beskytte en soldat under en operation i junglen eller Arktis? Den forståelse er afgørende for vores produktudvikling, fortæller Andreas Eckert.

Han understreger, at der er væsentlig forskel på at udvikle beklædning til outdoorbrug og til militære operationer.

Hvor civile produkter også udvikles med blik for mode og markedstendenser, tager den militære udvikling udgangspunkt i konkrete operative krav.

En soldat skal eksempelvis kunne bære sin beklædning og udrustning over længere tid. Tøjet skal kunne pakkes kompakt, være let, give bevægelsesfrihed og samtidig kunne holde til hårdt slid.

– Soldaten kan være afsted i ugevis og skal selv bære sit udstyr. Derfor er lav vægt, holdbarhed og komfort utrolig vigtigt. Man skal kunne bevæge sig frit og samtidig være beskyttet.

Det handler heller ikke kun om jakker og bukser. Gore udvikler materialer til blandt andet militære støvler og handsker, som skal fungere i vidt forskellige klimaforhold.

For en soldat, der tilbringer lange perioder i felten, kan tørre fødder og tilstrækkelig beskyttelse mod kulde have stor betydning for evnen til at løse opgaven.

Et GORE-TEX-logo skal brands skal gøre sig fortjent til

Gennem 50 år har GORE-TEX opbygget et ry som et premiumbrand inden for funktionel beklædning. Men det velkendte logo på en jakke eller et par støvler er ikke blot et spørgsmål om, at producenten har købt en membran fra Gore.

Bag mærket ligger et omfattende system af krav til materialer, konstruktion, produktion og test.

Gore samarbejder med en række beklædningsproducenter, men de skal leve op til virksomhedens kvalitetskrav for at kunne markedsføre produkter med GORE-TEX-navnet.

Et kig indenfor i Gores testlaboratorier

Krigeren.dk har besøgt Gores testfaciliteter og med egne øjne overværet en række af de tests, som skal sikre, at produkterne lever op til virksomhedens standarder.

Her blev der blandt andet demonstreret test af materialers elasticitet og strækegenskaber, tæthedstests og maskiner, som undersøger materialernes modstandsdygtighed over for slid.

Særligt testene af vandtæthed gav et indblik i, hvor omfattende kontrollen er.

I laboratoriet overværede Krigeren.dk blandt andet test af støvler i vand og fik demonstreret virksomhedens regnkammer, hvor beklædning kan udsættes for kontrollerede regnforhold.

Formålet er at undersøge, om den færdige beklædning fungerer efter hensigten. For selvom membranen er vandtæt, kan syninger, samlinger, lynlåse og selve konstruktionen have afgørende betydning for, om en jakke eller støvle holder vandet ude.

Gore har udviklet egne testmetoder og kvalitetskrav for at kontrollere både materialer og færdige produkter.

Det er en væsentlig del af forklaringen på, hvorfor virksomheden stiller krav til de producenter, der ønsker at anvende GORE-TEX-teknologi og markedsføre deres produkter under brandet.

En regnjakke, der fungerer fint på en vandretur, skal måske kunne klare gentagne feltøvelser, tung oppakning, slid fra chestrig og flere døgn i dårligt vejr.

Her er vandtæthed alene ikke tilstrækkeligt. Beklædningen skal også være holdbar, give bevægelsesfrihed og fungere sammen med soldatens øvrige udrustning.

Netop derfor arbejder Gore ikke kun med laboratorietests, men også med feltforsøg, hvor soldater afprøver materialer og beklædningssystemer under realistiske forhold.

Læs mere om Gores testlaboratorier og kvalitetskontrol.

Den nye danske uniform har GORE-TEX i flere lag

Et konkret eksempel på Gores arbejde med militær beklædning er Nordic Combat Uniform (NCU), det fællesnordiske uniformssystem, som Danmark, Norge, Sverige og Finland har udviklet.

Gore har været en del af det konsortium, der stod bag udviklingen, og har leveret materialeteknologier til flere af uniformssystemets beklædningslag.

Ifølge Eckert har virksomheden været involveret fra begyndelsen med fokus på, hvordan de enkelte lag skal fungere sammen.

– Vi har været med til at udvikle systemet som en samlet løsning. Fra undertøj og inderlag til uniform, regnbeklædning og isolerende lag til ekstrem kulde.

Gores bidrag omfatter blandt andet materialeteknologier til kampbeklædning, regntøj og isolerende yderlag. Andre virksomheder i konsortiet har leveret de øvrige dele af systemet.

Det centrale er, at beklædningen skal fungere som et samlet system, hvor de enkelte lag kan kombineres afhængigt af vejrforhold, aktivitet og opgave.

Systemet er udviklet til meget forskellige klimaforhold – fra varme omgivelser til temperaturer ned mod minus 40 grader.

Under udviklingen har soldater testet beklædningen, hvorefter tilbagemeldingerne er blevet anvendt til at justere design og funktion.

Gores tilgang til udviklingen er fortsat at have direkte kontakt med soldaterne, som skal anvende beklædningen.

– Vi har gennem årene opbygget et stort netværk af slutbrugere. Det giver os mulighed for at gennemføre feltforsøg og tale direkte med soldaterne om, hvad de har behov for, fortæller Eckert.

Gore gennemfører blandt andet forsøg med amerikanske soldater i Alaska og militære brugere i Skandinavien og Storbritannien.

I Danmark har kvalitetsproblemer med dele af NCU-systemets kampuniformer efterfølgende ført til beslutningen om at anskaffe erstatningsuniformen M/26, mens blandt andet NCU-systemets regntøj og vinterbeklædning fortsætter under den oprindelige aftale.

Når uniformen skal beskytte mod flammer

En af de teknologier, Gore har udviklet til militær anvendelse, er PYRAD. Det er en brandhæmmende tekstilteknologi, som blandt andet indgik i det oprindelige design af NCU-systemets kampuniform.

Teknologien er særlig relevant for soldater, der eksempelvis arbejder i pansrede køretøjer eller på skibe, hvor der kan være risiko for pludselig brandpåvirkning.

Tidligere var brandhæmmende beklædning ofte tung og mindre komfortabel. Med PYRAD er målet at kombinere beskyttelse mod flammer med lettere og mere åndbare materialer.

Men hvordan virker teknologien egentlig?

– PYRAD bygger på en grafit-teknologi i materialets bindelag. Hvis stoffet udsættes for en pludselig flammepåvirkning, udvider grafitten sig og danner et beskyttende lag, forklarer Andreas Eckert.

Teknologien udnytter, at grafitpartikler reagerer på kraftig varme. Når materialet udsættes for flammer, udvider partiklerne sig og bidrager til at danne et forkullet, beskyttende lag.

Dette lag er med til at begrænse varmeoverførslen og kan dermed mindske risikoen for forbrændinger.

Eckert understreger dog, at der er en væsentlig forskel på brandhæmmende beklædning og egentligt brandbekæmpelsesudstyr.

– Det er ikke beklædning, man skal bruge til at gå ind i en brand. Formålet er at give soldaten bedre mulighed for at slippe væk og mindske risikoen for alvorlige forbrændinger.

Beskyttelsen er altså rettet mod situationer, hvor en soldat pludselig bliver udsat for flammer eller kraftig varme, og ikke mod længerevarende ophold i brand.

Ifølge Eckert er en af de store forbedringer gennem årene netop, at soldater kan få brandhæmmende beskyttelse uden nødvendigvis at skulle gå rundt i tung og klodset beklædning hele dagen.













Stretch: Når regntøjet skal følge soldatens bevægelser

Et andet område, hvor Gore har udviklet nye løsninger, er bevægelsesfrihed.

Allerede i 2021 omtalte Krigeren.dk introduktionen af GORE-TEX Stretch, der er udviklet med fokus på blandt andet soldaters behov for større bevægelsesfrihed og bedre komfort.

Traditionelt har vandtæt skalbeklædning været forholdsvis stiv. Det kan være en udfordring for soldater, der skal løbe, kravle, arbejde fra knælende stillinger eller bevæge sig med kropspanser og anden udrustning.

Med GORE-TEX Stretch har virksomheden udviklet en teknologi, der kombinerer vandtæt og vindtæt skalbeklædning med elastiske egenskaber.

Teknologien anvender elastiske komponenter i laminatets konstruktion, så materialet kan give sig og følge kroppens bevægelser. Ifølge Gore kan materialet strække sig med op til 20 procent, samtidig med at det bevarer de beskyttende egenskaber.

Det gør det muligt at fremstille mere kropsnær beklædning, som ikke i samme grad begrænser soldatens bevægelser.

Når en skaljakke sidder tættere på kroppen, reduceres de store luftlommer mellem beklædningslagene. Det kan give en mere effektiv transport af fugt og dermed reducere varmebelastningen under fysisk aktivitet.

I virksomhedens egne sammenlignende undersøgelser har GORE-TEX Stretch vist op til 25 procent forbedret åndbarhed i forhold til de tidligere løsninger, der blev anvendt som sammenligningsgrundlag.

Det er især relevant for soldater, der arbejder med høj fysisk belastning og samtidig er nødt til at bære beskyttende yderbeklædning.

Gore har blandt andet afprøvet Stretch-regnbeklædning under en simuleret militær opklaringsopgave i bjergterræn, hvor tidligere specialoperationssoldater testede bevægelsesfrihed og komfort i kulde, regn og sne.

– Vi har udviklet en Stretch-teknologi, der giver funktionaliteten fra et traditionelt skalprodukt, men med større bevægelsesfrihed og fleksibilitet, fortæller Eckert.

Han fremhæver samtidig, at udviklingen kan være med til at mindske den varmebelastning, som opstår, når soldater arbejder fysisk hårdt i beskyttende beklædning.













Tryk her – Hvis du vil nørde mere ned i GORE-TEX Stretch-teknologien.

Ukraine har lært industrien en uventet lektie

Når samtalen falder på krigen i Ukraine, er det nærliggende at tale om nye teknologier og ændrede trusler mod soldaterne.

Men Andreas Eckert peger på en anden og mere grundlæggende erfaring fra krigen: Tilgængelighed.

– Noget af det vigtigste, vi har lært, er, hvor afgørende det er, at beklædningen faktisk er til rådighed, når der er brug for den.

Før den russiske invasion af Ukraine i 2022 var markedet for militær beklædning relativt begrænset. Siden er efterspørgslen steget markant, og det har stillet helt nye krav til industrien.

Det handler ikke længere kun om at udvikle det mest avancerede materiale, men også om at kunne producere og levere i tilstrækkelige mængder.

– Det handler ikke altid om at have den nyeste og mest avancerede teknologi. Det handler også om, at soldaten har noget at tage på, som beskytter, holder vedkommende varm og fungerer under de forhold, soldaten befinder sig i.

Ifølge Eckert er en af branchens største udfordringer derfor at øge produktionen hurtigt uden at gå på kompromis med kvaliteten.

Han peger på, at de europæiske forsvar i dag anskaffer militær beklædning i mængder, som var usædvanlige for blot ti år siden.

Det er en udvikling, som stiller krav til både leverandører, produktionskapacitet og forsyningskæder.

For soldaterne er konsekvensen ganske konkret: Selv den mest avancerede uniform har begrænset værdi, hvis den ikke kan leveres, når der er brug for den.

Droner og sensorer stiller nye krav til kampuniformen

Krigen i Ukraine har vist, hvor hurtigt trusselsbilledet kan ændre sig. Droner har fået en helt anden betydning på slagmarken, og Andreas peger blandt andet på, at beskyttelse mod sensorer i det infrarøde område kan blive mere relevant.

Det gælder eksempelvis muligheden for at reducere synligheden over for forskellige typer sensorer og observationsudstyr.

Men han understreger, at der endnu ikke er én fælles retning for de krav, som NATO-landene efterspørger.

– Vi taler med mange slutbrugere, men der er ikke ét stort tema, som alle peger på. Krigsscenarierne ændrer sig, og behovene er forskellige.

Til gengæld oplever Gore en stigende interesse for beklædning til arktiske operationer.

Virksomheden gennemfører blandt andet feltforsøg med amerikanske soldater i Alaska og samarbejder med militære brugere i Skandinavien og Storbritannien.

Det overordnede mål er fortsat at kunne beskytte soldater i meget forskellige klimaforhold – fra ekstrem kulde til høj varme.

Samtidig arbejder Gore med at omstille dele af sin materialeteknologi til løsninger uden bevidst tilsatte PFAS-stoffer. Nye alternativer bliver allerede testet under realistiske forhold, og ifølge Eckert er det afgørende, at ændringerne ikke går ud over soldaternes beskyttelse.

For Gore handler fremtidens uniform derfor ikke kun om nye materialer, men også om beklædning, der kan tilpasses ændrede trusler, forskellige operationer og klimaforhold.

Et blink på de næste ti år

Da Krigeren.dk spørger Andreas Eckert, hvad han håber, vi taler om, hvis vi mødes igen om ti år, begynder han med et personligt ønske.

– Jeg håber, vi taler om færre trusler.

For Gores vedkommende håber han, at virksomheden til den tid har gennemført overgangen til ikke-fluorholdige materialer i sine produkter, og at de nye løsninger har vist deres værd under realistiske forhold.

– Jeg håber, vi kan se tilbage og sige, at vi har gennemført den store omstilling og samtidig bevaret beskyttelsen af soldaterne.

Eckert beskriver de seneste fem år som en usædvanlig periode for den europæiske forsvarsindustri. Efterspørgslen er steget markant, og det har skabt nye muligheder og udfordringer for virksomheder som Gore.

Men selvom han arbejder med at udvikle udstyr til militæret, håber han, at behovet for det aldrig bliver større end højst nødvendigt.

– Vi kan bidrage til at beskytte soldater og militært personel. Men jeg håber også, at den beskyttelse aldrig bliver nødvendig i en krig, som europæiske soldater skal kæmpe.

Interviewet er gennemført af Krigeren.dk med Andreas Eckert fra W. L. Gore & Associates. Citaterne er oversat fra engelsk og sprogligt redigeret.