Den moderne slagmark ændrer sig dramatisk. Ubemandede køretøjer udgør nye trusler, men er samtidig også en force multiplier for egne styrker. Mobile og beskyttede bemandede platforme skal kunne forbindes med UGV’er og UAV’er som fremskudte sensorer og i støttende roller.

Samtidig skal køretøjer beskyttes mod den konstante trussel fra droner og kredsende ammunition. Det kræver en lagdelt tilgang: fra selvforsvarsforanstaltninger på det enkelte køretøj til skræddersyede jordbaserede luftforsvarssystemer (GBAD), der kan detektere, spore og bekæmpe et stort antal luftmål med lav signatur.

Mobilt luftværn til Hæren

Som led i styrkelsen af Danmarks GBAD-kapacitet skal General Dynamics European Land Systems (GDELS) levere 16 pansrede PIRANHA 5-hjulkøretøjer til kortrækkende luftforsvar (SHORAD) med Skyranger 30-systemet.

Skyranger 30 er udviklet af Rheinmetall, mens GDELS står for platformen og integrationen. Ifølge GDELS giver PIRANHA 5 systemet klasseførende beskyttelse og mobilitet, så det kan støtte mobile landstyrker under krævende forhold.

Årtiers erfaring med systemintegration

GDELS har i mange år tilpasset en række missil- og kanonbaserede luftforsvarssystemer til sine hjul- og bæltekøretøjer. Virksomheden kombinerer sine kampafprøvede køretøjer med færdigudviklede våbensystemer og andet missionsudstyr fra partnere.

På Eurosatory 2026 i Paris fremviste GDELS en EAGLE 6×6 indrettet som mobil kontrolenhed for ubemandede systemer.

Fra køretøjet kan besætningen koordinere WOLF-bæltekøretøjer og dronerne HAWK og HUMMINGBIRD. Tilgangen kaldes Manned-Unmanned Teaming (MUM-T).

Dronerne kan give besætningen udsyn over terrænet, mens ubemandede køretøjer på jorden kan føre sensorer frem, transportere forsyninger eller overvåge et område. Opgaven afgør, hvilket udstyr de enkelte køretøjer og droner skal bære.

Bemandet-ubemandet samspil: EAGLE VCU i front for Alpha Robotics WOLF og HUMMINGBIRD. Foto: GDELS

Åben arkitektur og seneste projekter

GDELS’ MUM-T-tilgang kan tilpasses andre scenarier takket være NEVA (New Electronic Vehicle Architecture), en egenudviklet åben elektronisk arkitektur, der er fuldt kompatibel med NATO’s NGVA-standard (NATO Generic Vehicle Architecture), samt et digitalt taktisk netværk, der forbinder C4I-systemer på tværs af slagmarken.

De seneste projekter omfatter:

Fjernstyring af hjul- og bæltekøretøjer

Avancerede køreassistentsystemer

Øget automatisering af brosystemer

Deltagelse i Den Europæiske Forsvarsfonds COMMANDS-projekt

Kørsel med valgfrit bemandede platforme (hjul og bælter)

BULLFROG UGV i sensor-, overvågnings- og logistik roller

Fuldt netværksforbundet drift af en EAGLE 5 VCU (Vehicle Control Unit) sammen med flere overvågningsdroner og Alpha Robotics WOLF UGV’er i fragt- og CASEVAC-roller samt til sikkerheds- og perimeterforsvar



Premiere på Eurosatory 2026: PIRANHA GBAD med BULLFROG 8×8 UGV til droneforsvar. Foto: GDELS

Feltforsøg med Bundeswehr

GDELS’ MUM-T-koncept er valideret under et to ugers feltforsøg sammen med tyske Bundeswehr. Forsøget viste koordineret brug af bemandede og ubemandede systemer til overvågning og beskyttelse af logistik- og støtteknudepunkter.

GDELS’ vurdering er, at fremtiden ikke formes af ubemandede platforme alene, men af en effektiv og omkostningseffektiv sammenkobling af bemandede og ubemandede systemer, der udnytter begge kategoriers styrker.

Denne artikel er annoncørindhold leveret af GDELS.