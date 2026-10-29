Forsvaret udvider depotområder i Nord- og Vestjylland

Forsvaret udvider sin depotkapacitet i Nord- og Vestjylland. To projekter i Ålbæk Klitplantage og Klosterheden Plantage skal skabe mere plads til militære depoter. Arbejdet er allerede i gang, og begge projekter forventes afsluttet ved udgangen af 2027.

Nye depotområder på samlet 100 hektar

I Ålbæk Klitplantage udvides det eksisterende depotområde mod vest og syd, så det samlede areal bliver cirka 65 hektar.

I Klosterheden Plantage etableres et nyt depotområde på omkring 35 hektar.

Begge områder bliver indhegnet og lukket for offentlig adgang. Udvidelserne sker på statsejede arealer i samarbejde med Naturstyrelsen.

Udvidelserne sker som følge af Forsvarets stigende behov for depotkapacitet i den aktuelle sikkerhedspolitiske situation.

Med flere materielanskaffelser og opbygning af nye militære kapaciteter følger også et større behov for lager- og logistikinfrastruktur.

Det er endnu ikke oplyst, hvilke typer materiel de nye depotområder skal anvendes til.

Kilde: Forsvaret / Etablissement- og Terrænkommandoen