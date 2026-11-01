Forsvaret får endnu en rabatordning for ansatte og veteraner

Siden 2014 har Forsvarets ansatte og veteraner kunnet benytte rabatordningen Visma LogBuy. Nu har Forsvaret indgået endnu en aftale med en kommerciel rabatudbyder.

Denne gang er det FordelPlus, som giver adgang til nye rabataftaler.

Den nye aftale er indgået af Personelkommandoen og supplerer den eksisterende LogBuy-ordning.

To rabatordninger for Forsvarets ansatte og veteraner

Med FordelPlus får ansatte og veteraner nu mulighed for at benytte to forskellige rabatportaler.

Ordningerne omfatter ikke frivillige i Hjemmeværnet, reservister, værnepligtige eller midlertidigt ansatte.

Visma LogBuy giver allerede adgang til rabatter på blandt andet elektronik, tøj, dagligvarer og ferier. Den nye aftale udvider dermed mulighederne for at finde rabatter på produkter og serviceydelser.

Begge ordninger gælder også medarbejdere i Beredskabsstyrelsen.

Veteraner kan fortsat benytte rabatordningerne, selvom de ikke længere er ansat i Forsvaret. For øvrige medarbejdere ophører adgangen, når de forlader Forsvarsministeriets koncern.

Ordningerne omfatter ikke frivillige i Hjemmeværnet, reservister, værnepligtige eller midlertidigt ansatte.

Sådan får du adgang

Det er gratis at oprette en profil på begge rabatportaler. Ved registreringen skal man vælge Forsvaret eller Beredskabsstyrelsen som virksomhed og benytte sin private e-mailadresse.

FordelPlus: Opret en profil på https://medlemmer.fordelplus.dk/register?partner=867910cf-e426-4d53-89f5-2716aaf4f21d (internet)

LogBuy: www.mylogbuy.com

Desuden findes det private initiativ Veterankortet.dk

Du kan læse mere om de to ordninger og finde vejledning til oprettelse på Forsvarets HR-portal.