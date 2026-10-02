Forsvaret køber ni Dropla-UGV’er til droneuddannelse

Dropla 4x4

Forsvaret anskaffer ni Dropla 4×4-UGV’er til droneuddannelse ved Forsvarets Drone Center (FDC).

Dropla er en dansk-registreret producent grundlagt af ukrainere, og det er næppe tilfældigt. Erfaringerne fra Ukraine har gjort ubemandede systemer til en kernekapacitet, og FDC får nu materiel, der er formet af dem, der har stået med teknologien i felten.

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) står bag anskaffelsen, der skal give operatører — herunder værnepligtige — praktisk erfaring med jordbaserede, ubemandede systemer.

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Baseret på erfaringer fra Ukraine og afprøvninger af andre UGV’er i Danmark er FMI allerede i gang med at undersøge mulighederne for at modificere de nye systemer med forskelligt udstyr som fjernbetjent våbenaffutage og kommunikationsudstyr.

Tidligere i 2026 anskaffede FMI otte UGV’er til Hæren, som i løbet af året er afprøvet i forskellige operative scenarier med stor succes.

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Specs

Parameter

Specifikation

Drivlinje

4×4 hjulplatform, elektrisk

Chassis

Svejst, selvbærende stålkarrosseri

Affjedring

Støddæmpende off-road-affjedring

Nyttelast

≥150 kg

Rækkevidde

≥40 km

Kontinuerlig drift

≥4 timer

Tophastighed (vej)

≥20 km/t

Tophastighed (terræn)

≥15 km/t

Frihøjde

≥340 mm

Mål (L×B×H)

1.580 × 1.120 × 1.570 mm

Egenvægt

350 kg

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