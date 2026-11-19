Forsvaret er i gang med at udskifte den mere end 30 år gamle feltkniv M/96. Omkring 48.000 nye feltknive og 9.000 adaptere til gevær M/25 indgår i anskaffelsen, der ifølge en udbudsbekendtgørelse har en anslået værdi på 49,4 millioner kroner.

Den nye feltkniv M/26 leveres af den tyske producent Eickhorn Solingen og skal udleveres til både Forsvaret og Hjemmeværnet.

Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) har modtaget de første knive, som i første omgang skal udleveres til Hæren. De resterende leverancer ventes gennemført over de kommende 12 måneder.

Feltkniv M/26 kan også bruges som bajonet

Den nye feltkniv måler cirka 30 centimeter, hvoraf knivbladet udgør omkring 17 centimeter. Kniven er konstrueret med fuldtange, hvor stålet fortsætter gennem hele grebet, og den kan blandt andet anvendes til at klippe wire.

Kniven leveres med skede med MOLLE… naturligvis.

Der er også mulighed for at anvende M/26 som bajonet. Med en særlig adapter kan feltkniven monteres på Forsvarets nye gevær M/25.

Med M/26 får Forsvaret dermed en ny standardfeltkniv, der både skal fungere som praktisk værktøj under feltforhold og kunne anvendes sammen med det nye gevær.

De cirka 49,4 millioner kroner er den oplyste anskaffelsesværdi og omfatter både selve kniven, skeden og adaptere.