Den første dansker har fløjet F-35: Meget stor oplevelse

Lidt efter midnat natten til fredag blev der skrevet et lille stykke dansk militærhistorie, da den første dansker nogensinde kom på vingerne med kampflyet F-35, som på sigt skal erstatte det danske luftvåbens F-16 fly.

Den første tur varede én time og 40 minutter, og foregik på en militærbase i ørkenen i Arizona i USA.

I kampflyet sad den danske oberstløjtnant og pilot i Forsvaret med kaldenavnet Kin. Han er stolt af at kalde sig den første dansker til at prøve flyet, der endnu ikke er kommet til Danmark.

– Det var en meget stor oplevelse og et kæmpe privilegium at være den første dansker til at flyve F-35. Det har været en lang vej hertil, siger Kin.

Kin har fløjet med F-16 fly i mere end 3000 timer. Forud for turen med F-35 var gået en masse undervisning og træning i en simulator med hjælp fra instruktører, men på selve turen var der kun plads til piloten selv.

– Du er helt alene fra start til slut, der er ingen til at hjælpe dig. Du står selv for det hele, men det er vi også trænet og uddannet til, siger den 50-årige pilot, der ud over fejringen af den første flyvetur også kunne fejre sin runde fødselsdag.

Kampflyet er særligt, da selve flyvedelen ikke fylder så meget hos piloten som traditionelt i de aldrende F-16 fly, forklarer piloten.

Ifølge Kin er F-35 designet til at aflaste piloten, så man kan bruge jagerflyet, som det er designet til – som en våbenplatform. Desuden føles det også anderledes at flyve, fortæller han.

– Når du trækker i næsen og angriber lufthavet, så føles det lidt ligesom at køre hen over en grusvej.

– Jo mere du trækker, jo mere føles det som om, du kører på større og større huller på grusvejen. Det er væsentlig anderledes, og det skal man vænne sig til, siger han.

Det højteknologiske kampfly giver ifølge Kin “utroligt meget information” til piloten undervejs. For eksempel om hvad der sker i luftrummet, og hvad den kan se på jorden.

– Et F-35 kampfly samler utrolig meget information og giver piloten et samlet overblik. Den laver meget af det arbejde, vi tidligere selv skulle gøre i F-16, hvilket frigiver ressourcer til piloten, der i stedet kan koncentrere sig om missionen, der skal udføres, siger han.

Flyvetræningen foregår i USA, idet det giver de danske jagerpiloter mulighed for at træne og samarbejde med andre lande, hvilket giver langt bedre operativ træning.

Kin blev valgt som den første dansker, da han skal stå for uddannelsen af kommende F-35 piloter.

Danmark skal efter planen uddanne en håndfuld piloter i USA, og F-35 flyene kommer til Danmark i 2023. De vil operere fra Flyvestation Skrydstrup i Sønderjylland.

Det tager fire måneder at omskole en erfaren F-16 pilot til en F-35 pilot.

/ritzau/