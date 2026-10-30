Danske GomSpace hjælper Ukraine med eget satellitnetværk

Ukraine vil mindske sin afhængighed af udenlandske satellittjenester. Med hjælp fra danske GomSpace har den ukrainske forsvarsvirksomhed HIMERA nu sendt den første testsatellit i kredsløb som led i udviklingen af et selvstændigt kommunikationsnetværk.

Satellitten, OBRIA NANO, blev opsendt den 1. oktober 2026 med en SpaceX-raket og er nu i drift, hvor de første tekniske test er i gang.

Ukraine vil have kontrol over egen satellitkommunikation

Projektet hedder OBRIA og skal på længere sigt give Ukraine et nationalt kontrolleret satellitnetværk med dækning over hele landet.

Ukraines forsvar er i dag afhængigt af udenlandske satellittjenester, herunder Starlink. Med OBRIA ønsker Ukraine at opbygge en selvstændig kapacitet, der kan supplere eksisterende systemer og gøre militære kommunikationsforbindelser mere robuste.

OBRIA NANO er foreløbig en testsatellit, der skal afprøve teknologien bag en kommende satellitkonstellation. Ifølge GomSpace skal satellitten opereres under ukrainsk kontrol.

Dansk teknologi fra Aalborg

GomSpace udvikler satellitter og satellitteknologi med hovedaktiviteter i Aalborg. Den ukrainske samarbejdspartner HIMERA producerer blandt andet sikrede taktiske radiosystemer til militær anvendelse.

På længere sigt omfatter planerne også produktion af satellitter og jordbaserede kommunikationsterminaler i Ukraine.

Der er endnu ikke offentliggjort oplysninger om antallet af satellitter eller tidspunktet for, hvornår det samlede kommunikationsnetværk kan være operativt.

Kilde: GomSpace