Dansk software skal styrke Bundeswehrs evakuering af sårede

Når en soldat bliver såret, begynder et kapløb med tiden. Hvor er den sårede? Hvem kan hente vedkommende? Hvilket behandlingssted har kapacitet? Og hvad er tættest?

Det er nogle af de oplysninger et nyt danskudviklet system skal samle for det tyske forsvar.

Bundeswehr har fået leveret SitaWare Battlefield Health fra danske Systematic. Tyskerne bliver dermed de første til at tage den nye løsning i brug.

Systemet skal følge den sårede gennem evakueringskæden og give et løbende overblik over både patienter, transportmidler og behandlingssteder.

Oplysninger om den såredes tilstand registreres digitalt og sendes videre til det modtagende personel. Det giver mulighed for at forberede behandlingen, mens patienten stadig er under transport.

Samtidig kan chefer følge evakueringen gennem det taktiske situationsbillede og dermed tage højde for sanitetsindsatsen i den øvrige operationsførelse.

Battlefield Health bygger på Systematics eksisterende SitaWare-platform, som Bundeswehr allerede anvender. Derfor kan oplysninger om evakuering og behandlingskapacitet indgå i samme digitale føringssystem som de øvrige militære aktiviteter.

Systemet blev overdraget den 27. oktober 2026. Bundeswehr har endnu ikke oplyst, hvornår løsningen bliver fuldt operativ.