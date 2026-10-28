Danmark indgår 20-årig aftale om nye taktiske radioer til Hæren

Danmark har valgt det taktiske radiosystem BNET-V fra tyske DND Digital til Hærens køretøjsflåde. Aftalen er indgået som en rammeaftale med en løbetid på 20 år, det oplyser Dynamit Nobel Defence GmbH.

Systemet skal forbinde Hærens hjul- og bæltekøretøjer i et fælles netværk, der understøtter sikker tale-, data- og videokommunikation.

BNET-V er et softwaredefineret radiosystem, der forbinder køretøjer i et fælles IP-baseret mesh-netværk. Netværket forbinder og organiserer sig selv og kan ifølge producenten genetablere forbindelser, når netværket forstyrres.

Det er desuden udviklet til operative miljøer med elektromagnetiske forstyrrelser.

Produktion i Tyskland

Radioerne skal produceres på DND Digitals fabrik i Flintbek nær Kiel. Systemet bygger på teknologi fra israelske Rafael Advanced Defense Systems.

Ifølge DND Digital bliver Danmark det første NATO-land, der anvender BNET-netværket på tværs af hele sin køretøjsflåde.

Der er endnu ikke offentliggjort oplysninger om kontraktens værdi, antallet af radioer eller tidsplanen for implementeringen.