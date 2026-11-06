Nye finske søminer skal styrke Danmarks maritime forsvar

Danmark har indgået aftale om at anskaffe det finske søminesystem BLOCKER fra producenten FORCIT. Søminerne skal styrke Søværnets muligheder for at beskytte danske farvande og indgår i et fælles europæisk indkøb med fire andre NATO-lande.

Aftalen er indgået af Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) gennem samarbejdet Naval Mines Cooperation (NMC), hvor Finland står i spidsen.

Ud over Danmark og Finland deltager Tyskland, Litauen og Norge i den første fælles anskaffelse.

BLOCKER er et moderne søminesystem, der anvender sensorer til at registrere fartøjer. Søminer kan blandt andet bruges til at kontrollere adgang til bestemte havområder, begrænse en modstanders bevægelsesfrihed og beskytte strategisk vigtige farvande.

Nye søminer skal styrke Søværnets kapacitet

Anskaffelsen skal ses i sammenhæng med den danske opbygning af kapaciteten til minelægning.

Søværnet er allerede i gang med at anskaffe nye skibe, der blandt andet skal kunne udføre minelægningsopgaver. Fire nye skibe til havmiljøberedskab og minelægning er under anskaffelse, og det første forventes klar i begyndelsen af 2029.

De nye BLOCKER-søminer skal primært udlægges fra de kommende minelægningsskibe.

Søminer er særligt relevante i danske farvande, hvor smalle gennemsejlingsområder og adgangsveje mellem Østersøen og Nordsøen har strategisk betydning. Minelægning kan dermed indgå som et element i kontrollen med maritime adgangsveje og understøtte NATO’s forsvar af Østersøregionen.

Det internationale samarbejde om fælles søminer begyndte i 2024 og blev udbygget med en rammeaftale i 2025.

Samarbejdet omfatter ikke kun indkøb, men også uddannelse, øvelser, logistik og vedligeholdelse. Det giver landene mulighed for at arbejde med samme system og etablere fælles procedurer.

For Søværnet betyder anskaffelsen, at en kommende materielkapacitet nu kobles med et konkret våbensystem. Det er samtidig endnu et skridt i opbygningen af Danmarks maritime forsvar i samarbejde med NATO-allierede.

FMI har ikke offentliggjort, hvor mange søminer Danmark anskaffer, kontraktens danske værdi eller en konkret leveringsplan.