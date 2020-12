Danmark har lagt endnu en ordre på Eagle 5

Den schweiziske producent, General Dynamics European Land Systems – Mowag GmbH (GDELS) er med deres EAGLE 5 blevet tildelt en opfølgningsordre på i alt 56 stk. PATROL og 1 stk. RECONNAISSANCE (RECCE) Open EAGLE 4×4 køretøjer, som skal leveres til Hæren.

Det interessante er RECONNAISSANCE Open-varianten, som GDELS i en pressemeddelse beskriver som en prototype.

”Jeg er især stolt af, at Danmark som NATO-medlem er den første nation, der bestiller den åbne version af vores EAGLE 4×4-køretøj. Vi ser frem til at levere den nye RECCE Open-variant til Danmark til deres tests og brugerforsøg…” udtaler Giuseppe Chillari, der er administrerende direktør for GDELS-Mowag i en pressemeddelse.

Fem forskellige versioner… i alt

I det oprindelige udbudsmateriale står der at Hæren ønsker sig fem forskellige versioner:

– Patrol (Command and control (2C), Liaison, Troop Transport. 4-5 persons).

– Electronic warfare (Collect military intelligence from enemy communication systems through monitoring and processing their networks in order to support the Danish Contingent (DANCON) and external partners. 4-5 persons).

– Support (Line Logistic Equipment transport. 2-3 persons).

– RECCE open (The vehicle will primarily act in the role of a scout vehicle, covering Light Reconnaissance. Conduct protective security and escort support during advance and withdrawal as well dismounted as mounted. Surveillance. 5-6 persons. Armaments, as in weapons, are expected to be the same as on the Patrol configuration, e.g. heavy machine gun on top).

– RECCE closed (Light Reconnaissance. Conduct protective security and escort support during advance and withdrawal as well dismounted as mounted. Surveillance. 5-6 persons).

De pansrede patruljekøretøjer skal kunne være i et C-130J Hercules-fly, som dem vi har fire af i Danmark.

Prisen på de 57 nye køretøjer lyder på 316 millioner danske kroner.

Levering af de nye køretøjer begynder inden udgangen af ​​2021 og afsluttes i 2022.