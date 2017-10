Regeringen vil med en ny veteranpakke give ptsd-ramte veteraner ret til en ’second opinion’ fra en psykiater, hvis de får afslag på erstatning. I øjeblikket er Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) dog ikke forpligtet til at følge hverken den eller andre lægeerklæringer.

Det skriver Politiken.

Medmindre denne praksis samtidig ændres, vender både veteranerne selv og Dansk Folkeparti tommelfingeren nedad til regeringens forslag.

»Det er jo en tom æske, der slet ikke løser det grundlæggende problem. Nemlig at AES har ret til at ignorere speciallægeerklæringer, og praktiserer denne ret i stor stil«, siger Claus Stenberg, der er talsmand for paraplyorganisationen Veteranalliancen.

Han mener, at det er for let for AES at henfalde til ’kassetænkning’, når de ikke lovmæssigt er forpligtet til at følge den diagnose, som veteranerne møder op med papir på.

Hos landets største veteranorganisation, Danmarks Veteraner, understreger formand Niels Hartvig, at problemets grundkerne er, at loven er skruet forkert sammen.

»Derfor skal vi også passe på med at gøre embedsfolkene hos AES til syndebukke, for de gør bare deres arbejde. Jeg tror ikke, at de får det bedre af at sidde og afvise veteraner«, siger han.

I en mail til Politiken oplyser Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, at man ikke vil udtale sig om emnet, da det i øjeblikket forhandles politisk. Derfor kan man heller ikke sige, om AES med det nye forslag bliver forpligtet til at følge en second opinion.

At AES forpligtes til at følge speciallægeerklæringer i veteransager, er et af de krav, som Dansk Folkeparti tager med ind til forhandlingerne om det nye forsvarsforlig. Det oplyser partiets veteranordfører Jeppe Jakobsen. Uden det er forslaget om en second opinion nytteløst, siger han.