Efter to år på posten siger oberst Jette Albinus farvel til sit job som chef for det landsdækkende Veterancenter i Ringsted.

Jette Albinus stiger i stedet i graderne til brigadegeneral for Hjemmeværnet og får base i Vordingborg. Hun bliver dermed den eneste kvinde i hæren med titel af brigadegeneral, oplyser Veterancenterets presse- og kommunikationsafdeling til DAGBLADET Ringsted.

Den nye chef for Veterancentret bliver også en kvinde. Den 18. september begynder oberstløjtnant Susanne Kiholm Lund i jobbet.

Samtidig stiger hun også i graderne, da man skal have titel af oberst for at besidde jobbet som Veterancenterets øverste leder.

Susanne Kiholm Lund er 49 år. Hun kommer fra stillingen som overlærer på Operations- og Føringsuddannelsen på Forsvarsakademiet og chef for Center for Landmilitære Operationer. Hun har tidligere gjort tjeneste ved blandt andet Hærens Operative Kommando og Forsvarskommandoen. Desuden har hun været chef for flere bataljoner ved Trænregimentet, skriver DAGBLADET Ringsted.

Susanne Kiholm Lund har både som kompagnichef og bataljonschef været med til at uddanne, udsende og hjemtage mange soldater og civile – primært hærens, men også fra de øvrige værn. Susanne Kiholm Lund har selv personlig erfaring som udsendt på Balkan, ligesom hun også har været udsendt i Afghanistan i en længere periode.