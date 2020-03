Værnepligtige lukkes inde på centre for at sikre beredskabet

De 300 værnepligtige i Beredskabsstyrelsens kaserner må ikke komme hjem. Det skriver DR og B.T.

De værnepligtige har fået inddraget deres orlov og er blevet lukket inde på de fem centre i Danmark, fordi det er afgørende, at de ikke bliver smittet med coronavirus.

Det forklarer Lennart Qvist Sørensen, chef for Beredskabsstyrelsen Nordjylland i Thisted.

– Hvis én af dem bliver smittet og kommer retur på vores center og smitter resten, så lægger det hele vores beredskab ned, siger han til DR.

Beredskabsstyrelsens værnepligtige skal være klar til at hjælpe brandvæsnet, politiet, Udlændingestyrelsen, Fødevarestyrelsen og sundhedsberedskabet, hvis der bliver brug for det.

Nogle værnepligtige kan få inddraget deres orlov i tilfælde af oversvømmelse, storm og naturbrande, der kræver ekstra hjælp.

Dog er det usædvanligt, at ingen må forlade kasernerne, fortæller Allan Kirk Jensen, chef for Beredskabsstyrelsen i Sydjylland.

Deres uddannelse og øvelser fortsætter på centrene, mens de er på kasernerne.

– Så det er ikke sådan, at de bare sidder og triller tommelfingre. Vi skal nok holde dem beskæftiget med noget formålstjenligt, siger Allan Kirk Jensen til DR.

Det er uvist, hvornår dørene åbnes, og de værnepligtige atter må tage hjem. Foreløbigt er det kun den forestående weekend, der er inddraget.

Hvis nogen finder på at bryde reglerne og alligevel forlade kasernen, kan det føre til en løftet pegefinger, og at vedkommende får en ekstra vagt. I sidste ende kan personen også blive politianmeldt.

– Det er ikke sikkert, at det bliver en politianmeldelse. Hvis en tager hjem, og vi først ser ham to dage senere, så vil vi givetvis anmelde ham, siger Stig Hammerhøj, der er brigadechef og chef for Beredskabsstyrelsen Sjælland.

/Ritzau/