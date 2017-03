Denne romantrilogi udkom 2001-2003 og genudgivet i 2015 i anledning af 75-året for Danmarks besættelse. Trilogien er revideret af forfatteren i genudgivelsen.

Historien er begynder hos Familien Holm, en arbejderfamilie i udkanten af København. Historien starter i tiden omkring Nazitysklands angreb Polen i september 1939. Historien fortsætter til danmarks besættelse den 9. april hvor én af Holm sønnerne, Leif er forreste linje i Sønderjylland. Besættelsesårene hvor mørke tider kun bliver mørkere. Hverdage som bliver mere besværlige, hvor rationering og erstatningsvarer giver udfordring til de danske husholdninger.

Hvor grupper af mennesker søger, at gøre noget. Hvor det at skabe en modstand ikke bare lige er noget man gør. Hvordan omdeling af tryksager udvikler sig til mere og farligere ting.

Historien bliver som krigsårene skrider frem mørkere, farligere og sørgeligere.

Persongalleriet udvides som historien skrider frem. De mange personer bliver viklet ind i hinanden på en meget fin måde. Stemning og fornemmelsen for hvordan København har været at opholde sig i disse mørke år, rammes man af, som læser på en meget indlevende måde.

Personernes forskellige karaktertræk er med til, at historien bliver levende.

Mange af de kendte begivenheder, som bombning af B&W skibsværftet Januar 1943 og Folkestrejken i august samme år, er skrevet ind i trilogien uden nogle af historiens personer er direkte med i den pågældende begivenhed. Men giver det historiske i trilogien en fremtrædende plads og fornemmelse.

Nogle er personerne er så stereotype, at det bliver latterligt. Som den unge stærke pige, der kæmper mod normen for en datidens unge pige og mod systemet. Og naturligvis er hun kommunist. DR Drama ikke kunne have gjort det bedre. Det politiske korrekte, det oprørske og heltinde rollen er triviel og trættende. Desværre fylder denne person meget i historien. Man møder også den lidt excentriske kunstner, der ender i Koncentrationslejre. Uden at røbe for meget, så er det ikke alle historiens personer der oplever 4-5 maj dagene i 1945. Så alle følelser kommer frem i denne historie.

Stemning i historien og den historiske ramme er klart trilogiens stærke side. Historien er lige-ud-af-landevejen, om almindelige mennesker der bliver påvirket af den tid og de begivenheder de lever i. Det er historien om besættelsen i Danmark på en helt anden måde. Trilogien vil være en stor oplevelse for dem som ikke ellers interessere sig for historie generelt.

Og ingen ved, hvordan det går

Forfatter Claes Johansen

Sider 356

Forlag Turbine

ISBN 978-87-406-0203-6

De sidste mennesker på jorden

Forfatter Claes Johansen

Sider 361

Forlag Turbine

ISBN 978-87-406-0204-3

Våben til København

Forfatter Claes Johansen

Sider 375

Forlag Turbine

ISBN 978-87-406-0205-0