US Army har valgt den danske it-virksomhed Systematic som ny leverandør af it-løsning til det amerikanske forsvar. Den samlede værdi af kontrakten lyder på 222 millioner dollars, cirka 1,5 milliarder kroner.

SitaWare er et kommando- og kontrolsystem, der i dag anvendes af over 20 lande, og det danske forsvar er allerede kendt med produktet.

SitaWare har med succes været i brug i blandt andet undervisningen på forsvarets skoler og i større øvelser for divisions- og brigadestabe. Forsvaret har en kontrakt som giver mulighed for at installere SitaWare i alle forsvarets køretøjer, fly og skibe samt hovedkvarterer.

”Det er en meget tilfredsstillende og en stor glæde at tilbyde det amerikanske forsvar et produkt, der gavner og får indflydelse på mange tusinde soldaters arbejdsliv. Én af styrkerne ved SitaWare er blandt andet, at det øger sikkerheden for soldaterne ved at hjælpe dem til nemt og hurtigt at få det nødvendige overblik til at træffe de rigtige beslutninger. For Systematic er det vigtigt at levere produkter, der gør en reel forskel for brugerne, hvilket SitaWare er et rigtig godt eksempel på,” siger Michael Holm, administrerende direktør for Systematic.

Kort fortalt giver systemet soldater på alle niveauer, en samlet informationsdeling, som giver det bedst mulige grundlag for taktiske beslutninger. SitaWare gør det desuden muligt for flere nationer at arbejde sammen i fælles missioner, da løsningen effektivt kan udveksle informationer med andre forsvars systemer. Og nu er US Army med.

Systematic blev grundlagt i 1985 af Michael Holm. Virksomhedens første kunde var det danske søværn.

”Vores it-løsninger til blandt andet forsvarsindustrien og sundhedssektoren er allerede i brug i over 50 lande og anvendes af over en halv million brugere. Med ordren til USA glæder vi os over at tage endnu et stort, globalt skridt,” siger Michael Holm, administrerende direktør for Systematic.

