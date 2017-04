Man tager en morter granat, fjerner explosiverne og fylder den i stedet med friske forsyninger.

*Ikke aprilsnar

US Army har netop fået patent på et nyt koncept kaldet ‘Ammunition Resupply Projectile’ (ARP).

Ideen med systemet er bla., at kunne genforsyne deres tropper på jorden med friske forsyninger midt under en ildkamp. Det kunne feks være 5.56mm ammunition, batterier eller medicinsk udstyr.

Granaten skydes op, og når den har nået max højde vil den ydre skal løsnes. Og som når en lysgranat skydes op, så hænger ARP granaten i en en lille faldskærm.

En GPS-modtager og et navigationssystem vil guide granaterne til “målområdet”.

ARP-systemet har en pt. en rækkevidde på ca 3 kilometer, og har en nøjagtighed inden for 10 meter +- af sit programmerede “mål”.

For at sikre at indholdet ikke bliver ødelagt når granaten rammer jorden, er granaten udstyret med et styrebart decelerations-system.

Der er endnu ingen tidshorisont for ARP programmet, der til dato har gennemført to test skydninger. Begge med stor succes. Derudover er der planlagt endnu en test ved Creech Air Force Base i april 2017.

* På trods af datoen for udgivelse af denne artikel, er denne ikke en aprilsnar. Vi har fået en del henvendelser omkring dette.