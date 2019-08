Udsmidning af Tyrkiet kan gøre danske kampfly dyrere

De første 10 af Danmarks i alt 27 nye F-35-kampfly kan risikere at blive dyrere i anskaffelse end forventet, efter at Tyrkiet i sidste uge formelt blev smidt ud af F-35-projektet, skriver Altinget.dk.

Landet stod til at skulle modtage 100 eksemplarer af det avancerede kampfly, som USA, Danmark og en række andre lande er ved at udvikle.

Udsmidningen af Tyrkiet sker på USA’s initiativ, fordi Tyrkiet – på trods af gentagne advarsler fra USA – har anskaffet det russiske luftforsvarssystem S-400. USA frygter at russerne kan få indblik i teknologien bag F-35, hvis Tyrkiet råder over begge systemer samtidig.



Med Tyrkiets exit står programmet med 100 fly, som der ikke på nuværende tidspunkt er aftagere til.

”Vi må forvente en mindre stigning i stelprisen i en periode, indtil produktionen er normaliseret,” fastslår Henrik Lundstein overfor Altinget.



Han er direktør for det kontor i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, som står for anskaffelsen af de danske F-35-kampfly.



Det er ifølge Altinget endnu uvist, hvor stor stigningen bliver, og hvor mange fly der vil blive påvirket. Men det vil med stor sandsynlighed ramme de fly, som leveres i år og næste år, samt formentlig de fly, der leveres i 2021 og 2022. I de to år vil Danmark modtage i alt 10 fly.



I juni blev tyrkiske piloter udelukket fra den base i USA, hvor partnerlandene træner og uddanner sig sammen. I sidste uge blev udsmidningen formelt en realitet, da tyrkiske officerer fysisk forlod den kontorbygning i USA’s hovedstad, Washington, hvor flere hundrede repræsentanter fra de nu otte partnerlande arbejder med projektet. Danmark er repræsenteret med en håndfuld medarbejdere.



Striden om F-35 og S-400 kompliceres af at Tyrkiet qua sin geografiske placering mellem Europa og Mellemøsten er en særdeles vigtig strategisk partner for USA, der har flere militærbaser i landet. Desuden råder Tyrkiet over Nato-alliancens næststørste militær.