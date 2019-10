Udsendte Nato-soldater og deres familier bliver chikaneret

Målrettede opkald chikanerer familier til Natos udsendte soldater i de baltiske lande, hvor også danske soldater deltager i en militær afskrækkelsesmission over for Rusland.

Det skriver Jyllands-Posten.

Eksempelvis har hustruer og kærester til udsendte hollandske kampflypiloter prøvet at blive ringet op af folk, som på engelsk og med russisk accent har spurgt, om vedkommende vidste, hvad partneren laver, og om det ikke ville være bedre, hvis partneren rejste hjem.

I det danske forsvar betragtes chikanesagen med “stor alvor”, siger chefen for operationsafdelingen, oberst Jens Hvid Lønborg.

– Sagen i Holland er alvorlig, da det er familierne, som påvirkes, men også fordi man overhovedet ved, hvem familien er, siger han til Jyllands-Posten.

Ifølge Forsvarskommandoen har familier til danske soldater i de baltiske lande endnu ikke været udsat for chikane.

Der har dog været flere tilfælde af angreb mod de danske udsendte.

Blandt andet er en soldats private mobiltelefon blevet hacket, så den “udførte selvstændige handlinger”, og to har været udsat for såkaldte phishing-forsøg.

Det vil sige, at nogen har forsøgt at hive personfølsomme oplysninger ud fra enten en smartphone eller computer.

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) kalder det “kynisk” og et brud på alle aftaler om at beskytte civile, kvinder og børn at gå efter soldaternes familier.

Hun varsler tiltag, som kan beskytte danske familier bedre end i dag.

– Det stiller helt nye krav til forsvaret, og at vi ikke kun har fokus på soldaterne, men også på deres familier, siger hun til Jyllands-Posten.

Ifølge Niels Tønning, formand for Hovedorganisationen af Officerer i Danmark, har man i flere år forberedt de danske soldater på, at de kan blive udsat for chikane, og at det også kan involvere deres familie.

Fremadrettet tror han, at problemet med chikanen kun vil blive endnu større.

– Jeg tror, man bliver nødt til at være meget bevidst om, at udfordringen kun bliver meget mere styrket og bliver vedvarende, fordi vi er så eksponerede, som vi er, via de sociale medier, siger Niels Tønning til Ritzau.

Danmark bidrager i øjeblikket med officerer til Natos stab i Baltikum, og næste år udsendes for anden gang 200 soldater til Estland.

Danmark har lige nu også udsendt fire kampfly og 60 mand til en Nato-mission i Litauen.

/ritzau/