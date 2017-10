Et nyt TV-program følger ni danske veteraner, der gennem 32 dage overvinder 400 kilometers arktisk terræn og fysisk og psykisk udmatning, mens de krydser den grønlandske havis.

En række danske veteraner har besluttet sig for at krydse den grønlandske havis. Nogle gør det uden ben, med proteser og forbindinger – andre med kroniske smerter eller posttraumatisk stress, efter at have set deres venner blive lemlæstede eller dræbt for øjnene af dem.

Et TV hold og skuespiller Lars Brygmann følger veteranerne både under træning og på selve turen.

Veteranerne får støtte fra en lang række personer med erfaring fra det arktiske. En af dem er H.K.H. Kronprins Frederik, der deltager i en del af veteranernes træning. For Kronprinsen, er veteranernes projekt uhyre imponerende:

”Her har vi nogle gutter, der har prøvet ting, som end ikke jeg har prøvet. De har været i rigtig krig og set døden i øjnene. Der er nogen, der er amputerede, nogle der mangler lemmer, og der er også nogen, der har posttraumatiske stresssymptomer. Det er der, hvor jeg siger: Det er så fantastisk. Det er så godt gået,” siger H.K.H. Kronprins Frederik.

H.K.H. Kronprinsen gennemførte selv Siriuspatruljen i år 2000, hvor han i løbet af fire måneder tilbagelagde mere end 4000 kilometer. Det er blandt andet de erfaringer, han deler med veteranerne.

”De fortsætter ufortrødent, selvom de skal stave sig fremad, mens de sidder i en pulk, fordi de har mistet deres ben. De kæmper sig igennem og stadig med en jargon, der har den her sjove soldatertone. Det er meget prisværdigt”, siger H.K.H. Kronprins Frederik.

“Hvis jeg sidder stille, kan jeg ligeså godt dø“

Veteranen Michael Sørensen er hjemvendt fra Afghanistan med skade på rygsøjlen, nerveskader og kroniske smerter. Hver dag skal han tage både Morfin og Stesolid for overhovedet at stå på benene. På trods af det, er det essentielt for ham at blive ved med at være aktiv og udfordre sig selv:

”Hvis jeg bare skal passe på mig selv hele tiden, og bare sætte mig hjem i min sofa og sidde stille – så kan jeg lige så godt lægge mig til at dø med det samme. For det er ikke mig. Jeg vil gerne vise over for mig selv, at jeg stadig kan de ting, jeg sætter mig for”, forklarer Michael Sørensen.

Det er foreningen ’Veterans In Motion’, der har arrangeret ekspeditionen – og der er mening med ”galskaben”. Foreningen arbejder for, at danske veteraner får mulighed for at være aktive på trods af deres skader og handicap. Og netop det at vise, at de på trods af skader stadig kan overvinde store psykiske og fysiske udfordringer, er en vigtig drivkraft for mange af veteranerne.

’Brygmann og Krigsveteranerne’ har premiere søndag den 8. oktober kl. 20:00 på Kanal 5 og sendes de efterfølgende tre torsdage kl. 21:00.