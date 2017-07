Et stigende antal unge mænd glemmer at tjekke deres e-boks for indkaldelse til Forsvarets Dag.

Tusindvis af unge mænd dukker aldrig op, når de bliver indkaldt til session på Forsvarets Dag.

Det skriver Jyllands-Posten.

Sidste år var der 4048 personer, der aldrig dukkede op på dagen, hvor det skulle afgøres, om de var egnet til at udføre værnepligt.

Alene i det første halve år af 2017 er der registreret 3695 udeblivelser.

Hvis det fortsætter med samme takt resten af året, runder Forsvaret over 7000 udeblivelser i år.

Forsvaret vurderer, at mange af de unge ganske enkelt overser indkaldelsen i deres e-boks.

– Vi kan bekræfte, at der stadig er et alt for stort antal udeblivelser på Forsvarets Dag i forbindelse med overgangen til digital post, siger Maria Lillegaard Hansen, specialkonsulent i Forsvarets Personalestyrelse.

For to år siden gik man over til at sende indkaldelsen med digital post i stedet for et fysisk brev.

Meget tyder på, at de unge ikke tjekker deres e-boks rutinemæssigt.

Ifølge Digitaliseringsstyrelsen var der ved udgangen af februar i år cirka 522.000 borgere i alderen 18 til 24 år, som var tilmeldt digital post.

Ud af dem havde 5,7 procent modtaget digital post i deres indbakke inden for de seneste seks måneder, uden at de havde logget ind for at læse den.

Hvis man udebliver fra Forsvarets Dag, udløser det i første omgang rykkerbrev og bøde.

Første bøde er på 1000 kroner, og det stiger til 2000 kroner, hvis man igen bliver væk.

Tredje gang kan udeblivelse medføre fængselsstraf.

Alle danske mænd med fast ophold i Danmark bliver automatisk indkaldt til Forsvarets Dag det år, hvor de fylder 18.

/ritzau/