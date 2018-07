Trump: Nato-lande burde betale fire procent til forsvar

Nato-landene skal betale to procent af bnp til forsvar STRAKS, ikke i 2025, skriver Trump på Twitter.

I virkeligheden burde alle Nato-lande bruge fire procent af deres bruttonationalprodukt på forsvar.

Det siger USA’s præsident, Donald Trump, onsdag på Natos topmøde i Bruxelles.

Forsvarsalliancens nuværende mål er at bevæge sig hen imod to procent i 2024, og allerede det mål kæmper Nato-landene med at leve op til.

En embedsmand fra Det Hvide Hus siger til Reuters, at der ikke er tale om et formelt forslag fra Trump om at sætte et nyt Nato-mål.

Midt under topmødet skriver Donald Trump på Twitter, at alle Nato-lande skal bruge to procent på forsvar med det samme.

– Hvorfor er der kun fem ud af 29 lande, der lever op til deres forpligtelser? USA betaler for Europas beskyttelse og taber så milliarder på handel, skriver Trump på Twitter.

– Skal betale to procent af bruttonationalproduktet STRAKS, ikke i 2025, tweeter Trump.

Talskvinden for Det Hvide Hus, Sarah Sanders, bekræfter ifølge dpa, at Trump har talt for at gå op på fire procent.

– Præsident Trump ønsker at se vores allierede bære mere af byrden, og at alle som et absolut minimum lever op til det allerede aftalte, siger Sanders.

Udtalelsen fra Trump kom under topmødets debat om den økonomiske byrdefordeling i Nato.

Her har Trump op til mødet kørt hårdt på med meldinger om, at de andre Nato-lande må betale mere og USA mindre.

Trump har tidligere talt om, at målet burde være fire procent. Det skete, da Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, i maj besøgte Trump i Washington.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) nævner efter Nato-mødet ikke Trumps udtalelser om at bruge fire procent af bruttonationalproduktet på forsvar.

– Der er ikke nogen tvivl om, hvad der er den amerikanske præsidents position, siger Lars Løkke Rasmussen.

Og det er at være den præsident, der leverer på Nato-målet om at bruge to procent af bruttonationalproduktet på forsvar, mener statsministeren.

Han siger, at svaret til Trump er, at Danmark og resten af Europa er i fuld gang med at levere på målet.

– Vi stepper op, siger Lars Løkke Rasmussen om den danske indsats.

– Vi er klar med et træningsbidrag i Irak. Vi tager ansvar for et divisionshovedkvarter i Letland. Vi er klar igen i 2020 med 200 danske soldater i Estland. Vi er committet på at blive i Afghanistan med 100 millioner kroner om året de kommende år.

– Så vi leverer. Og det var det budskab, jeg havde lejlighed til at give, siger han.

Det nye danske forsvarsforlig hæver udgifterne med en femtedel frem til 2023.

Her vil Danmark bruge 1,3 procent af bruttonationalproduktet på forsvar.

/ritzau/