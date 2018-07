Trump : NATO er meget stærkere end for to dage siden

USA’s præsident, Donald Trump, siger efter to dages topmøde, at han tror på Nato.

Han er nu mere tilfreds med, hvad andre Nato-lande er parate til at betale til forsvar, end han var før topmødet.

Trump har på et ekstraordinært møde torsdag – uden for topmødets dagsorden – skærpet tonen over for alliancens øvrige medlemmer og krævet flere penge i et højere tempo.

Annonce Annonce

Og nu er der flere penge på vej, lyder det fra Trump, der siger, at mødet til tider var vildt og hårdt.

– Nato er meget vigtigt. Men Nato hjælper Europa mere, end det hjælper os. Men det er samtidig meget godt for os, siger Trump.

– USA’s engagement i Nato er meget stærkt. Bliver ved med at være meget stærkt, siger han.

Donald Trump mener godt, at han på egen hånd – uden om Kongressen – kunne trække USA ud af Nato, hvis han ville.

– Men det er unødvendigt, siger den amerikanske præsident.

Han siger, at han har fortalt de øvrige Nato-ledere, at han var meget utilfreds med det, de betalte til Nato.

Men nu ser det meget bedre ud, lyder det.

– Nato er meget stærkere end for to dage siden, siger Donald Trump.

– Nato er virkelig en fintunet maskine. Folk betaler penge, som de aldrig har betalt før. Og de er glade for at gøre det, siger han.

Donald Trump siger, at USA nu bliver behandlet meget mere rimeligt end før.

Nato aftalte på et topmøde i 2014 at arbejde hen imod at bruge to procent af bruttonationalproduktet på forsvar inden for ti år.

Det vil nu ske meget hurtigere, forudser Donald Trump, og derefter skal Nato stile mod fire procent af bruttonationalproduktet, mener han.

– Vi vil gå meget højere end to procent i fremtiden. Men lige nu får vi folk op på to procent, og det vil ske i løbet af nogle få år, siger Trump.

– Efter to procent vil vi begynde at tale om at gå højere op. Til syvende og sidst skulle vi ligge på fire procent, siger han.

/ritzau/